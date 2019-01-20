Новый протест против президента Сербии собрал более 10 тыс. человек

10:10

Свыше 10 тыс. человек в субботу вечером, 19 января, устроили протестный марш против президента страны Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии. Демонстранты требуют свободы СМИ в качестве необходимого условия для проведения свободных и честных выборов.

Фото: Facebook/Let's not Drown Belgrade Initiative

Организатор марша — «Альянс за Сербию», который объединил 30 оппозиционных партий и организаций страны, сообщает РБК. Протестующие, у которых на груди были значки с надписью «Началось» (It has started), скандировали «Вучич — вор».

«Единственное требование, которое у нас есть, — это то, чтобы это зло [режим] прекратилось», — приводит Reuters слова одного из протестующих по имени Бранислав Трифунович. «Мы хотим выборов, но свобода должна быть на первом месте», — добавил он.

Комментариев со стороны офиса президента Вучича относительно нового марша протеста не было. Однако, как напоминает агентство, ранее Вучич говорил, что не собирается удовлетворять требования оппозиции, касающиеся избирательной реформы и расширения свободы СМИ, «даже если на улицы выйдут 5 млн человек», но выразил готовность проверить популярность своей партии в ходе внеочередных выборов.

Еженедельные протесты в Сербии проходят уже восьмую неделю подряд. Предыдущие марши собирали примерно такое же количество протестующих.