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Кортеж Медведева спровоцировал дорожный коллапс в Краснодаре

23:00 20.01.2019

Жители Краснодара возмутились организацией визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в город. В соцсетях выкладывают видео кортежа из 20 машин, ради которого на несколько часов перекрыли улицы.

В Twitter появилась видеозапись проезда кортежа Дмитрия Медведева, состоящего из 20 машин, в том числе микроавтобусов.

Автор видео Roman Sidorenko написал комментарий о пробке в городе: «На каждом перекрестке по два-три сотрудника. Нельзя же так бояться своего народа!» Он предположил, что «полицию со всех близлежащих станиц нагнали».

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Краснодар с рабочей поездкой. Перед началом совещания, посвященного развитию производства сельхозтехники, премьер побывал в одной из городских школ. Она расположилась в новом здании, построенном по типовому проекту. Глава правительства осмотрел современные классы и побывал в кабинете дополнительных занятий по робототехнике, где посмотрел бой роботов.

Темы: Краснодар, Дмитрий Медведев
Источник: Новые Известия
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Комментарии читателей
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21.01.2019, 00:35
Гость: Это не страшно

У Медведева есть великая неоспоримая заслуга - он разогнал бунтовщиков в Москве в декабре 2010 года. Вот где была самая смертельная угроза - угроза многонациональности. Ведь это превыше всего. А все остальные коллапсы мы переживём.
21.01.2019, 00:23
Гость: однозначно

До предела скромно въехал визитер.Почему не было бронетехники,авиации? Когда отъезд?Лучше ночью,с 3х до пяти,чтоб радостный народ не переполнил улицы,провожая любимого гостя.Наши чинуши в роскоши не тонут,они в ней живут.
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