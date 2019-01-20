Кортеж Медведева спровоцировал дорожный коллапс в Краснодаре

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Жители Краснодара возмутились организацией визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в город. В соцсетях выкладывают видео кортежа из 20 машин, ради которого на несколько часов перекрыли улицы.

В Twitter появилась видеозапись проезда кортежа Дмитрия Медведева, состоящего из 20 машин, в том числе микроавтобусов.

Автор видео Roman Sidorenko написал комментарий о пробке в городе: «На каждом перекрестке по два-три сотрудника. Нельзя же так бояться своего народа!» Он предположил, что «полицию со всех близлежащих станиц нагнали».

Сегодня Дмитрий Анатольевич прибыл в Краснодар. В час пик. Город встал в пробку. На каждом перекрёстке по 2-3 сотрудника. Нельзя же так бояться своего народа! На видео он прибыл на открытие детского садика pic.twitter.com/hbjKiGVg2m — Roman Sidorenko (@warriorSRG) 18 января 2019 г.

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Краснодар с рабочей поездкой. Перед началом совещания, посвященного развитию производства сельхозтехники, премьер побывал в одной из городских школ. Она расположилась в новом здании, построенном по типовому проекту. Глава правительства осмотрел современные классы и побывал в кабинете дополнительных занятий по робототехнике, где посмотрел бой роботов.