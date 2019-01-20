Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян

11:27

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.

Речь идет о посте Чубайса, в котором он комментирует свои слова, прозвучавшие на Гайдаровском форуме, о том, что стоимость электроэнергии в России «вдвое ниже, чем в мире», а жители страны относятся к этому ресурсу расточительно.

Глава «Роснано» отметил, что подходить к вопросу повышения цен на электроэнергию следует взвешенно. «Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно. Электроэнергия — это товар, без которого современная жизнь невозможна», — отметил он.

Захарова, в свою очередь, вступила с топ-менеджером в полемику. Дипломат отметила, что Россия является богатейшей страной, а также поинтересовалась, за чьими руками следует следить.

«Почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета», — написала представитель МИДа.

Кроме того, Захарова обратила внимание, что размещенное на сайте «Эха Москвы» высказывание Чубайса называется «А теперь следите за руками». «Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?» — пошутила дипломат.