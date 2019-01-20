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Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян

11:27 20.01.2019
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.

Речь идет о посте Чубайса, в котором он комментирует свои слова, прозвучавшие на Гайдаровском форуме, о том, что стоимость электроэнергии в России «вдвое ниже, чем в мире», а жители страны относятся к этому ресурсу расточительно.

Глава «Роснано» отметил, что подходить к вопросу повышения цен на электроэнергию следует взвешенно. «Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно. Электроэнергия — это товар, без которого современная жизнь невозможна», — отметил он.

Захарова, в свою очередь, вступила с топ-менеджером в полемику. Дипломат отметила, что Россия является богатейшей страной, а также поинтересовалась, за чьими руками следует следить.

«Почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета», — написала представитель МИДа.

Кроме того, Захарова обратила внимание, что размещенное на сайте «Эха Москвы» высказывание Чубайса называется «А теперь следите за руками». «Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?» — пошутила дипломат.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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20.01.2019, 20:17
Гость: Неравнодушный

Объясните, а как будет выглядеть богатый народ России? Наверное, сколько людей столько и мнений, ибо и сейчас люди делятся по величине дохода. Поэтому ответы многих будут сродни ответа А.Балаганова на вопрос О. Бендера о сумме необходимой для полного счастья.
20.01.2019, 20:04
Гость: Неравнодушный

По-моему, Россия по горло сыта простыми решениями типа отобрать и поделить. У Вас тем более без права! Не согласны? Получайте акции и будет Вам счастье на века. Ну и ну.
20.01.2019, 19:06
Гость: Накормить Россию просто

а сделать её население богатым ещё проще. Но это никто не хочет делать. Коммунисты в силу своей политической дури, а олигархат - боясь конкуренции и возрождения нации. Просто ...просто отдайте каждому гражданину без права продажи часть морской и океанской акватории и Россия будет переполнена рыбой и другими дарами моря, просто...просто отдайте каждому гражданину часть лесной территории, просто отдайте каждому гражданину без права продажи часть сельхозугодий без налогов и других условий. Вот уже треть века всё это раздаётся лишь иностранцам.
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