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Жители России 21 января смогут увидеть лунное затмение

18:58 20.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com

Жители европейской части России смогут наблюдать полное затмение Луны с 6:34 по 9:51 по московскому времени 21 января. В это время Луна пройдет по орбите достаточно близко к Земле и ее видимый диаметр увеличится примерно на восемь процентов — в земную тень войдет Суперлуна.

"Затмение будет наблюдаться наилучшим образом в Северной и Южной Америке, на европейской части России его тоже можно будет увидеть: полутеневое, частное, и перед заходом Луны за горизонт для наблюдателей уже будет видна полная фаза", — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.

Схематичное изображение затмения Луны © Московский планетарий

По его словам, заход Луны в Москве ожидается около 8:46. 

Условия  видимости лунного затмения будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения. Теневое затмение будет видно с начала до конца в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Полное затмение будет также видно в центральных и северных районах Европейской части России. Однако высокая облачность, скорее всего, сильно затруднит наблюдения, пишет "Газета.RU".

Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав спутнику красновато-бурый оттенок.

При наступлении полного затмения Луна приобретает красноватый или коричневатый оттенок.

Темы: Природные явления и катаклизмы
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20.01.2019, 21:53
Гость: Посохин

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