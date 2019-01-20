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В Москве проходит митинг против передачи Курил

14:32 20.01.2019

Согласованный митинг против передачи Курильских островов в состав Японии начался на Суворовской площади в центре Москвы, сообщил в Twitter координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, к началу митинга акции собралось около 2 тыс. человек, люди продолжают подходить. 

Фото: @s_udaltsov / Twitter

«Много полиции, японские журналисты активно снимают митинг»,— написал он.

Организаторами митинга являются «Левый фронт», «Партии дела», незарегистрированной партии «Другая Россия», движения «Новороссия» и другие патриотические организации. Инициаторы мероприятий убеждены, что любые вопросы, связанные с территориальной целостностью России, должны решаться лишь на референдуме с участием граждан. 

В конце января в России ожидается визит премьер-министра Синдзо Абэ, напоминает мКоммерсант». На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным он собирается обсудить заключение мирного договора.

Темы: Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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20.01.2019, 20:55
Гость: Госизмена (до 1960 г.)

«Измена Родине, то есть действия, совершённые гражданами ... в ущерб ... неприкосновенности его территории, ... караются высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией имущества ... »
20.01.2019, 20:54
Гость: Никак не пойму:

какой у него интерес в продаже родины? Театр абсурда.
20.01.2019, 20:44
Гость: Госизмена

«Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершённое гражданином в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности: ... наказывается лишением свободы ... или смертной казнью с конфискацией имущества»
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