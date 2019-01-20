В Москве проходит митинг против передачи Курил

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Согласованный митинг против передачи Курильских островов в состав Японии начался на Суворовской площади в центре Москвы, сообщил в Twitter координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, к началу митинга акции собралось около 2 тыс. человек, люди продолжают подходить.

Фото: @s_udaltsov / Twitter

«Много полиции, японские журналисты активно снимают митинг»,— написал он.

Организаторами митинга являются «Левый фронт», «Партии дела», незарегистрированной партии «Другая Россия», движения «Новороссия» и другие патриотические организации. Инициаторы мероприятий убеждены, что любые вопросы, связанные с территориальной целостностью России, должны решаться лишь на референдуме с участием граждан.

В конце января в России ожидается визит премьер-министра Синдзо Абэ, напоминает мКоммерсант». На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным он собирается обсудить заключение мирного договора.