11:44

Ответственность за использование карт, на которых Крым не указан как часть России, должна быть введена в РФ, соответствующие поправки находятся на доработке. пишкт "Интерфакс".

"То, что такой закон нужен, - это совершенно очевидно. Должна быть предусмотрена ответственность за то, если на картах России отсутствует изображение Крыма в составе России, но для этого мы должны проанализировать все те нормы, которые есть. Мы сейчас законопроект с правовым управлением дорабатываем", - рассказала агентству сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Как пишет агентство, соответствующий законопроект уже вносился на рассмотрение, но был отозван.

По словам авторов законопроекта, изначально они планировали внести поправки в закон о рекламе, чтобы исключить неверное указание принадлежности Крыма в товарных знаках и промоакциях, но отказались от этой идеи.

"Как нам сказано, товарный знак не является картой <...> Поэтому продолжаем обсуждать этот проект, он идет тяжело, в основном - возражения", - отметил Цеков.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Ковитиди сообщила, что законопроект, предусматривающий административную ответственность за неверное указание территориальной принадлежности российских регионов, может быть вынесен на рассмотрение в течение трех месяцев.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.