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Сенаторы предложили ввести штрафы за карты РФ без Крыма

11:44 21.01.2019
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Ответственность за использование карт, на которых Крым не указан как часть России, должна быть введена в РФ, соответствующие поправки находятся на доработке. пишкт "Интерфакс".

"То, что такой закон нужен, - это совершенно очевидно. Должна быть предусмотрена ответственность за то, если на картах России отсутствует изображение Крыма в составе России, но для этого мы должны проанализировать все те нормы, которые есть. Мы сейчас законопроект с правовым управлением дорабатываем", - рассказала агентству сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Как пишет агентство, соответствующий законопроект уже вносился на рассмотрение, но был отозван.

По словам авторов законопроекта, изначально они планировали внести поправки в закон о рекламе, чтобы исключить неверное указание принадлежности Крыма в товарных знаках и промоакциях, но отказались от этой идеи.

"Как нам сказано, товарный знак не является картой <...> Поэтому продолжаем обсуждать этот проект, он идет тяжело, в основном - возражения", - отметил Цеков.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Ковитиди сообщила, что законопроект, предусматривающий административную ответственность за неверное указание территориальной принадлежности российских регионов, может быть вынесен на рассмотрение в течение трех месяцев.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Темы: Крым, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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21.01.2019, 18:02
Гость: Александр1

В России,в отличии от некоторых имеется Закон,и его надо выполнять всем и приверженцам и критиканам всех мастей.Ну выслали какую то журналюгу,вот потеря то.Мы не нуждаемся ни в чей защите,и особенно в продажных украинских журналистах.
21.01.2019, 17:58
Гость: Александр1

Следуя логике автора,Крым отберет Украина?! Ответ всем желающим отнять что либо у России -ПОПРОБУЙТЕ! Кишка тонка у всех желающих что либо отнять у России. А насчет Российских "мультиков",попросите и мы покажем "мультик"!
21.01.2019, 17:57
Гость: А губа не треснет?

Как говорил один известный персонаж, из Ворощиловского стрелка", откуда вы такие беретесь?
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