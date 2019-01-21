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Активисты из Красноярска разослали депутатам посылки с мусором

22:59 21.01.2019

Жители Красноярска отправили парламентариям посылки с мусором. Активисты, недовольные мусорной реформой, собрали отходы в коробки и послали их депутатам Госдумы от Красноярска, а также сенатору Андрею Клишасу.

С начала года вывозом отходов в регионах занимается специально назначенный оператор. В Красноярске выбрали сразу двух, но один из них не справился с обязанностями.

Горожане опубликовали видеообращение к депутатам. На записи активистка Евгения Елизарьева перекладывает из мусорного ведра в посылки грязные упаковки и объедки и предлагает парламентариям понюхать «родной» мусор.

В правительстве Красноярского края не смогли предоставить оперативный комментарий.

Пресс-секретарь мэра Красноярска Алена Лунева рассказала «Коммерсантъ FM», что власти города подключились к решению проблемы с утилизацией мусора: «Юридически, хотя это компетенция краевая, но город не занимает какую-то стороннюю позицию, активно решаем эту проблему. В первые дни нового года мы подключились к ее решению, глава города непосредственно выезжал, мониторил, все это осуществлялось уже в ручном таком режиме, и главы районов. В данный момент ситуация уже стабилизировалась, подключили мы свои муниципальные предприятия к решению этой проблемы, поэтому говорить сейчас, что как-то все это на том же уровне, неправильно. У нас два берега. На правом берегу ситуация, конечно, не была такой критической, а на левом берегу оператор не справлялся с ситуацией. Там некоторые юридические вопросы подвисли. Сейчас это все решается. Мы подключили свои муниципальные предприятия, непосредственно они заключили с оператором договорные отношения по вывозу мусора и подключили свой транспорт. Главная проблема была в мусоровозах еще в том числе».

Темы: Красноярск, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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