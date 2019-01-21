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В социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрыва

12:02 21.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Практически все социальные учреждения Магнитогорска получили письма с угрозами взрыва, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным агентства, в учреждениях ведется проверка поступившей информации.

"В данный момент проводится проверка информации о возможных взрывных устройствах в учреждениях Магнитогорска. Все службы в рамках своей компетенции выполняют свои задачи, согласно выработанному ранее регламенту", - сказал сотрудник пресс-службы.

В администрации города уточнили, что несмотря на проверку, учреждения продолжают работать. "Проверка проводится, социальные учреждения работают в штатном порядке. Ничего пока не подтвердилось", - цитирует агентство собеседника из администрации города.

На текущий момент проверена уже большая часть учреждений. "Официально эвакуация не объявлялась, некоторые руководители распускали всех на период проверки", - сказал собеседник агентства.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Полностью разрушен подъезд, погибли 39 человек.

18 января в СМИ появилась информация о том, что ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске.

Следственный комитет призвал не верить заявлениям террористов, котрые "приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", и заявил, что никаких следов взрывчатки на месте ЧП найдено не было и приоритетной остается версия о взрыве бытового газа.

Темы: Магнитогорск, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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21.01.2019, 18:06
Гость: "Правоверным" исламистам:

По сути, ИГ мстить должна экс-"чекисту"!
В чём граждан "вина", господа террористы?
При нём россиянам несладко самим:
Уж коль воздавать, то ему, а не им!
21.01.2019, 18:03
Гость: Павлик Морозов

Ну ,простите меня великодушно!Мы с Зойками университетов не кончали.Да ,действительно отсутствует глагол "зажгём",независимо от того, что синонимом может быть "Оторвемся"-бесспичечный, так сказать, вариант. Зажжём- традиция.Ну ,традиция,а кто же спорит. Зажжём строго по традиции .
21.01.2019, 17:42
Гость: Алекс Дорф

Уверен, хохлы дуркуют. Или ЛКН. В России так дурковать больше некому.
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