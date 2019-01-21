Экс-управляющего имуществом Минобороны обвиняют в вымогательстве

17:50

Московский гарнизонный военный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего начальника ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» (ЦТУИО) Минобороны России подполковника Андрея Нежигая.

Офицер обвиняется в покушении на получение взятки в размере 15,1 млн руб. от руководства компании ООО «Городское строительство и хозяйство» (ГСХ), пишет «Коммерсант».

Уголовное дело в отношении Андрея Нежигая Военное следственное управление (ВСУ) Следственного комитета РФ (СКР) по Москве возбудило в конце февраля прошлого года по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере).

Как было установлено в ходе следствия, в сентябре 2017 года Андрей Нежигай организовал заключение договора мены недвижимости с руководством строительной компании ООО «Городское строительство и хозяйство». Согласно договору, строители должны были получить от военного ведомства несколько земельных участков в Москве и подмосковном Подольске под жилую и иную застройку. За это ООО обязывалось расплатиться с военными рядом построенных объектов недвижимости. Однако начальник ФГКУ Андрей Нежигай, по версии следствия, потребовал у строителей через свою знакомую Ольгу Андрейчук (ей вменяется посредничество во взяточничестве — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) 15,1 млн руб. за заключение выгодного им контракта. В ходе переговоров стороны договорились, что деньги должны быть положены в банковскую ячейку в одном из столичных филиалов Сбербанка, к которой будет иметь доступ госпожа Андрейчук.

Как говорится в материалах расследования, согласившись с требованиями подполковника, строители положили деньги в ячейку, но одновременно обратились с заявлением о вымогательстве в ФСБ.