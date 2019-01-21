]]> ]]>
Главная В России Новости

Синдзо Абэ прилетел в Москву для встречи с Путиным

18:34 21.01.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Премьер Японии Синдзо Абэ прилетел в Москву, где он проведет переговоры о заключении мирного договора с Россией.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который опубликовал видео с прибытием Абэ в Москву.

Ожидается, что Абэ встретится с президентом РФ Владимиром Путинысм 22 января. В Москве политики обсудят вопросы мирного договора, сообщили ранее в Кремле.

Накануне, 20 января, агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском кабмине сообщало, что Синдзо Абэ согласен подписать мирный договор при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи. Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пока «никто ничего официально не предлагал».

«Давайте дождемся завтрашних переговоров. Призываем всех быть реалистами, нам предстоит искать развязку, но от своих национальных интересов никто отступать не собирается», — заявлял пресс-секретарь.

Власти Японии не признают российского суверенитета над территорией Южных Курил, и настаивают на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курилами.

Темы: Курильские острова, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.01.2019, 23:58
Гость: Неужели уже

в России не найдётся ни одного офицера, присягнувшего её целостности или смертника, который остановит это предательство...?Ещё не умер последний солдат этой жестокой 5-ти- летней битвы, а твари уже продают его честь и совесть.
21.01.2019, 23:55
Гость: Спустя 73 года

президент России признал поражение в ВОВ.
21.01.2019, 23:38
Гость: Эта ....

тащит Россию в омут...если кто -то не умеет хорошо плавать, погибнет...а это 98% населения РФ.
Все комментарии (20)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.