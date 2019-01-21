Синдзо Абэ прилетел в Москву для встречи с Путиным

18:34

Премьер Японии Синдзо Абэ прилетел в Москву, где он проведет переговоры о заключении мирного договора с Россией.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который опубликовал видео с прибытием Абэ в Москву.

Ожидается, что Абэ встретится с президентом РФ Владимиром Путинысм 22 января. В Москве политики обсудят вопросы мирного договора, сообщили ранее в Кремле.

Накануне, 20 января, агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском кабмине сообщало, что Синдзо Абэ согласен подписать мирный договор при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи. Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пока «никто ничего официально не предлагал».

«Давайте дождемся завтрашних переговоров. Призываем всех быть реалистами, нам предстоит искать развязку, но от своих национальных интересов никто отступать не собирается», — заявлял пресс-секретарь.

Власти Японии не признают российского суверенитета над территорией Южных Курил, и настаивают на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курилами.