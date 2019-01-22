Стали известны самые востребованные профессии в России

13:12

Профессии в области образования и бухгалтерского учета — самые востребованные в России по итогам 2018 года. Об этом RT сообщили в пресс-службе Министерства труда.

К такому выводу специалисты ведомства пришли на основе данных системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы. Согласно отчету, в 2018 году чаще всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. Число подобных запросов выросло по сравнению с 2017-м, когда таких вакансий насчитывалось чуть больше 100 тысяч.

В то же время для педагогов в прошлом году было размещено 100 834 объявления, это примерно на 14 тысяч меньше чем годом ранее. Сократилось и число вакансий для педагогов дошкольного образования — 96 171 объявление (в 2017-м — 135 822 вакансии). Тем не менее эта сфера осталась второй по востребованности в стране.

Рост числа вакансий для бухгалтеров — позитивная тенденция, чего нельзя сказать про преподавателей, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

«Что касается бухгалтеров, это позитивная тенденция. Это говорит, что все больше создается предприятий, бизнеса, какие-то организации выходят из тени. Труд же преподавателя, к сожалению, до сих пор остается недооцененным, низкооплачиваемым, поэтому в этой сфере создается дефицит педагогов», — пояснил эксперт.