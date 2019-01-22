В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22

14:52

В Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Катастрофа произошла на аэродроме дальней авиации в Оленегорске около 13:40 по Москве, добавил собеседник ТАСС. Он сказал, что из четырех членов экипажа выжили только командир и штурман.

В Минобороны подтвердили, что в результате катастрофы Ту-22М3 погибли два члена экипажа. Бомбардировщик летел без боекомплекта.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.