]]> ]]>
Главная В России Новости

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22

14:52 22.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

В Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Катастрофа произошла на аэродроме дальней авиации в Оленегорске около 13:40 по Москве, добавил собеседник ТАСС. Он сказал, что из четырех членов экипажа выжили только командир и штурман.

В Минобороны подтвердили, что в результате катастрофы Ту-22М3 погибли два члена экипажа. Бомбардировщик летел без боекомплекта.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Темы: Мурманская область, Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.01.2019, 22:44
Гость: так на ероплане летать-

это =не ишака купить=(с)
22.01.2019, 22:24
Гость: много...

"Когда пироги печет сапожник,а сапоги...",по другому не бывает!ВВП "экзотику" сотворил,назначив пехоту, Авиацией командовать!Надо было из кавалерии привлечь или гинеколога, как в Германии,"дела бы и пошли в гору".....
22.01.2019, 21:47
Гость: gvozd

как то странно.
сейчас даже гражданские самолеты садятся при нулевой видимости..
сколько раз летал и удивлялся, видимости Никакой, дождь или снег - садимся нормально.
а военные самолеты при постоянных криках не имеющих аналогов в мире - не могут сесть в снегопад..
Все комментарии (19)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.