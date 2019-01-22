Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан

14:31

Один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Это 41-летний гражданин России, сообщает "Интерфакс".

Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту "Боинга 737" произошла нештатная ситуация. В настоящий момент "Боинг 737" авиакомпании "Аэрофлот" изменил курс и идет на посадку вблизи Ханты-Мансийска.

В справочной службе аэропорта Сургута агентству сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот". "У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.

Официальной информации о захвате самолета пока нет.