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Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан

14:31 22.01.2019
Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Это 41-летний гражданин России, сообщает "Интерфакс". 

Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту "Боинга 737" произошла нештатная ситуация.  В настоящий момент "Боинг 737" авиакомпании "Аэрофлот" изменил курс и идет на посадку вблизи Ханты-Мансийска.

В справочной службе аэропорта Сургута агентству сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот". "У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.

Официальной информации о захвате самолета пока нет. 

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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22.01.2019, 16:11
Гость: Питон

Купил бы себе билет сразу в Кабул и летел спокойно если ему в Афган понадобилось или до Ашхабада а дальше через горы перешол, как все делают.
22.01.2019, 15:27
Гость: Новичок

Срочно сбивайте согласно нового закона.Уйдёт же гад!А если не уйдёт,то направит самолёт на кремль,тогда вообще хаос!Вы хотите хаоса?
22.01.2019, 15:23
Гость: Заскучал

о Мариам?
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