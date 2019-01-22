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Задержан пассажир, требовавший направить самолет в Афганистан

15:13 22.01.2019
Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Пассажир самолета Сургут - Москва, потребовавший поменять направление полета и лететь в Афганистан, задержан.

"Задержан, оружия при нем не обнаружено", - сказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

На борту самолета "Аэрофлота", выполнявшего рейс SU1515, находятся 75 человек, в том числе пятеро детей, семь членов экипажа.

В справочной аэропорта Ханты-Мансийска агентству "Интерфакс" сообщили, что самолет сел, пассажиры пока в здание аэровокзала не выходили. "Аэропорт работает в штатном режиме. На данный момент по расписанию у нас других рейсов нет", - отметил собеседник агентства.

Паблик Mash назвал имя хулигана, который во время полёта рейса Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер и направиться в сторону Афганистана. Мужчину зовут Павел Ш., ему 41 год.

Фото: "5-й канал"

По данным ряда СМИ, хулиган ранее был судим за кражи, наркотики и хулиганство.

Как передает телеканал "Россия24" (ВГТРК), к аэропорту Ханты-Мансийска стянуты экстренные службы города, полиция взяла под охрану здание. 

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки
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22.01.2019, 16:28
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Типичная уголовная рожа.
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