Задержан пассажир, требовавший направить самолет в Афганистан

15:13

Пассажир самолета Сургут - Москва, потребовавший поменять направление полета и лететь в Афганистан, задержан.

"Задержан, оружия при нем не обнаружено", - сказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

На борту самолета "Аэрофлота", выполнявшего рейс SU1515, находятся 75 человек, в том числе пятеро детей, семь членов экипажа.

В справочной аэропорта Ханты-Мансийска агентству "Интерфакс" сообщили, что самолет сел, пассажиры пока в здание аэровокзала не выходили. "Аэропорт работает в штатном режиме. На данный момент по расписанию у нас других рейсов нет", - отметил собеседник агентства.

Паблик Mash назвал имя хулигана, который во время полёта рейса Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер и направиться в сторону Афганистана. Мужчину зовут Павел Ш., ему 41 год.

Фото: "5-й канал"

По данным ряда СМИ, хулиган ранее был судим за кражи, наркотики и хулиганство.

Как передает телеканал "Россия24" (ВГТРК), к аэропорту Ханты-Мансийска стянуты экстренные службы города, полиция взяла под охрану здание.