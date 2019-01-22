Генпрокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов

16:44

Иск о списании долгов за поставленный газ, по которым истек срок исковой давности, был необоснованным. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«В соответствии с действующим законодательством истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности», такая задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания», – говорится в сообщении.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокурору Чеченской Республики поддержать доводы жалобы ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции. Одновременно внимание прокурора Чеченской Республики обращено на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка. Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Напомним, ранее решением Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 20 декабря 2018 г. было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора Чеченской Республики в интересах Российской Федерации к ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный». На ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» возложена обязанность в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда списать в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н дебиторскую задолженность от реализации газа для населения, по которой срок исковой давности истек.