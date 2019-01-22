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Генпрокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов

16:44 22.01.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Иск о списании долгов за поставленный газ, по которым истек срок исковой давности, был необоснованным. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«В соответствии с действующим законодательством истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности», такая задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания», – говорится в сообщении.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокурору Чеченской Республики поддержать доводы жалобы ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции. Одновременно внимание прокурора Чеченской Республики обращено на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка. Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Напомним, ранее решением Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 20 декабря 2018 г. было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора Чеченской Республики в интересах Российской Федерации к ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный». На ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» возложена обязанность в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда списать в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н дебиторскую задолженность от реализации газа для населения, по которой срок исковой давности истек.

Темы: Чечня, Газпром, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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22.01.2019, 22:27
Гость: Да, чуднО

На негодных пастбищах (выступала из земли какая-то вонючая грязь) в голой степи был построен русский город Грозный. Заодно и многовековые кровавые набеги на южные русские земли прнкратились. Кто кому что развязал, это очень сложный вопрос.
22.01.2019, 21:33
Гость: Батун

Котяра,ты никогда не видел как работает чеченский спецназ!
Ипошат так,что кровь из носа летит на 3 метра вперед.
Притом,своих же.
22.01.2019, 20:50
Гость: ***

Поразительно! Залили всю страну кровью в национальных конфликтах и разгулом преступности, не говоря уже о море слез миллионов разделенных, униженных и обобранных людей, и продолжаем толдычить о том, что удалось избежать большой крови и гражданской войны, благодаря Гайдару. Что можно сказать на это? Во-первых, гражданской войны мы не избежали. Разве 10-летняя чеченская война это не гражданская война? Во-вторых, Гайдар не только не спас Россию от гражданской войны, он постоянно подталкивал Россию к гражданской войне. Гайдар – участник кровавого ельцинского государственного переворота 1993 года. Гайдар не просто поддерживал свердловского оборотня, он лично призывал с экранов телевизоров либеральную демшизу к оружию и организовал раздачу оружия либеральным отморозкам. Кровь чеченской войны несмываемым пятном лежит и на Гайдаре. Ведь это он вместе с Пашей-мерседесом в 1992 году передал чеченским сепаратистам и террористам армейские склады в Грозном с горой оружия, включая тысячи единиц стрелкового оружия, артиллерийские системы, установки залпового огня, танки, бронтранспортеры и даже несколько десятков самолетов. А разве массовое ограбление народа, уничтожение сельского хозяйства и промышленности под видом реформ не было провокацией, которая могла бы привести к гражданской войне? Гайдар хотел гражданской войны, чтобы окончательно добить ненавистную ему советскую страну. То, что большой гражданской войны не произошло это не заслуга Гайдара...
Бойтесь «гайдаров», дары приносящих!
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