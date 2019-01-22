Путин сообщил об итогах встречи с Абэ по мирному договору с Японией

19:06

Президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что встреча прошла «в позитивном ключе, деловой и конструктивной атмосфере». Переговоры Путина и Абэ продолжались более трех часов.

Фото с сайта kremlin.ru

Приоритетное внимание Путин и Абэ уделили развитию торгово-экономических связей России и Японии. По итогам переговоров Путин заявил, что считает возможным увеличение товарооборота между двумя странами в 1,5 раза, до $30 млрд, сообщает РБК.

Президент и премьер также обсудили заключение мирного договора по итогам Второй мировой войны. По словам Путина, они подтвердили свою заинтересованность в подписании соглашения. «Впереди кропотливая работа для выхода на взаимоприемлемое решение», — сказал Путин.

Условия для мирного договора должны быть приемлемы для обеих стран и поддержаны обществом, отметил президент. Россия заинтересована в заключении соглашения на основании Советско-Японской (Московской) декларации от 1956 года, подчеркнул глава государства.

Также стороны договорились продолжить усилия по развитию совместной хозяйственной деятельности на Курилах по пяти направлениям. «На экономическом треке сотрудничества России и Японии есть очевидные достижения, но качественного сдвига пока не произошло», — отметил Путин.

В свою очередь, Синдзо Абэ назвал встречу с Путиным «прекрасным стартом двусторонних отношений» в 2019 году. «Мы дали указания, чтобы в феврале министры иностранных дел [России и Японии] провели переговоры в Мюнхене, а потом специальные представители президентов провели [отдельные] переговоры», — сказал Абэ.

«Нерешенную 70 лет проблему по заключению мирного договора непросто решить, но мы должны это сделать», — добавил он.

Переговоры России и Японии продолжатся в будущем, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для укрепления взаимного доверия Москве и Токио необходимо развивать экономическое сотрудничество, подчеркнул он.

Россия и Япония 70 лет пытаются подписать мирный договор, так и не заключенный после подписания декларации в 1956 году. С помощью этого документа страны вышли из состояния войны. Подписанию договора препятствует территориальный спор: Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, Москва считает, что эти территории перешили под контроль СССР по итогам Второй мировой войны.​