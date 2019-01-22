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Власти Чечни готовы завести рубрику для извинений на местном телевидении

08:41 22.01.2019
Фото с сайта screen-ad.ru
Фото с сайта screen-ad.ru
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Власти Чечни рассматривают возможность завести на ЧГТРК «Грозный» и в местных газетах специальную рубрику для извинений за недостоверные посты в соцсетях, заявил в эфире «Говорит Москва» министр по нацполитике региона Джамбулат Умаров.

«Мы готовы и отдельную рубрику завести, и отдельные столбцы в газетах. Но с этим надо как-то бороться. Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды, хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдоруб, почему ты трус? Тогда будь мужчиной. Надо отвечать за свои слова», - сказал Умаров. 

По его словам, обычно в пределах республики нарушителей порядка удается отыскать. В пример министр привел историю с молодым чеченцем, бросившим банку в пассажира автобуса. Юношу быстро нашли, заставили извиниться и привлекли к уборке улиц в Грозном. Сейчас он остался на своей должности и трудится на постоянной основе.

Джамбулат Умаров также высказался в поддержку деанонимизации в интернете и заявил, что согласен с министром культуры Владимиром Мединским в вопросе о необходимости «паспортизации» пользователей сети.

«Давайте думать, где мы больше теряем. Разве в том, что есть некая идентификация людей, которые вещают, чтобы мы могли спросить с него «слушай, урод, ты что там написал»? Сколько ты народу взбаламутил? Ладно, ты как человека меня не любишь, я готов простить тебя ради блага человечества. Но когда твоя фейковая информация, вброс привел к тому, что люди разных вероисповеданий и национальностей начинают избивать друг друга, проливать кровь… А где мы будем искать его? Он уже поменял ник и вещает о чем-нибудь другом», - добавил чиновник.

Темы: Чечня, Интернет в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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22.01.2019, 10:37
Гость: Шариат

символ чеченской демократии.
22.01.2019, 10:13
Гость: Титус

Неплохая идея. Только несогласен насчёт соцсетей. А вот рубрику перед Прощёным Воскресеньем хорошо бы. И подписываться настоящим именем, чтобы обиженные тобой родственники и друзья могли видеть извинения.
22.01.2019, 09:21
Гость: Извиняйся за правду?

Всё-таки мудро решили не брать с них за газ. Надо бы им еще и цены на бензин уполовинить, а за коммунальные услуги, наоборот им же и выплачивать. Теперь понятно, почему такое отношение.
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