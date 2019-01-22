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Внешний долг России достиг минимума за десять лет

08:45 22.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Внешний долг России по состоянию на первое января 2019 года достиг отметки в 453,7 миллиарда долларов, снизившись за минувший год более чем на 12 процентов — 64,4 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на Центробанк РФ.

Как отмечают в ЦБ РФ, внешние обязательства сократились во всех институциональных секторах. При этом основного снижения госдолга удалось достичь благодаря сокращению обязательств прочих секторов, которое составило свыше 32 миллиардов долларов.

Около 56 миллиардов долларов из общего объема долга приходятся на долю правительства и ЦБ, 398 миллиардов составляют долги компаний, домохозяйств и банков. При этом более половины обязательств приходится на частный сектор. Более четверти внешнего долга составляют обязательства в рублях.

Как следует из данных Центробанка, это минимальный показатель внешнего долга с апреля 2009 года. Максимального значения объем внешних обязательств достиг в середине 2014 года — 733 миллиарда долларов.

Темы: Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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22.01.2019, 10:32
Гость: Если еще

подоить пенсионеров, долги можно будет ликвидировать.
22.01.2019, 10:28
Гость: Одессит

ВНУТРЕННИЙ долг США превышает 5,8 трн долларов, если хочешь быть точным. Но укоряют США не за внутренний, а за внешний долг, который приближается к 22 трн. И то, укоряют не за размер, а за темпы роста.
22.01.2019, 10:19
Гость: Это просто праздник какой то!

пс
А кто в долг брал то? Я вроде нет...пацаны,а вы брали?
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