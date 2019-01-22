Внешний долг России достиг минимума за десять лет

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Внешний долг России по состоянию на первое января 2019 года достиг отметки в 453,7 миллиарда долларов, снизившись за минувший год более чем на 12 процентов — 64,4 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на Центробанк РФ.

Как отмечают в ЦБ РФ, внешние обязательства сократились во всех институциональных секторах. При этом основного снижения госдолга удалось достичь благодаря сокращению обязательств прочих секторов, которое составило свыше 32 миллиардов долларов.

Около 56 миллиардов долларов из общего объема долга приходятся на долю правительства и ЦБ, 398 миллиардов составляют долги компаний, домохозяйств и банков. При этом более половины обязательств приходится на частный сектор. Более четверти внешнего долга составляют обязательства в рублях.

Как следует из данных Центробанка, это минимальный показатель внешнего долга с апреля 2009 года. Максимального значения объем внешних обязательств достиг в середине 2014 года — 733 миллиарда долларов.