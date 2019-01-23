Санкции оставили братьев Ротенбергов без самолетов

14:48

Борис и Аркадий Ротенберги после введения против них санкций остались без самолетов Bombardier Global 5000 и Bombardier Global 300.

Об этом со ссылкой на собственные источники на рынке бизнес-авиации сообщает Forbes.

Информация о продаже самолетов была размещена на сайте брокера Boutsen Aviation. Бортовые номера самолетов совпадают с инициалами бизнесменов. ARRH можно расшифровать как Аркадий Романович Ротенберг, а BRRB - Борис Романович Ротенберг.

Самолет Bombardier Global 5000 стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited, а Bombardier Global 300 за $15 млн - на Olpon Investment Limited. Лишиться самолетов братьев Ротенбергов заставили американские санкции.

Как рассказал представитель Бориса Ротенберга, самолет планировалось приобрести на кредит банка Credit Suisse. После того как в 2014 году были введены санкции, банк перестал принимать платежи от компании Damstone Limited и без уведомления заемщика решил продать воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику.