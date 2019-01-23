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Санкции оставили братьев Ротенбергов без самолетов

14:48 23.01.2019
Фото: Bombardier
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Борис и Аркадий Ротенберги после введения против них санкций остались без самолетов Bombardier Global 5000 и Bombardier Global 300.

Об этом со ссылкой на собственные источники на рынке бизнес-авиации сообщает Forbes.

Информация о продаже самолетов была размещена на сайте брокера Boutsen Aviation. Бортовые номера самолетов совпадают с инициалами бизнесменов. ARRH можно расшифровать как Аркадий Романович Ротенберг, а BRRB - Борис Романович Ротенберг.

Самолет Bombardier Global 5000 стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited, а Bombardier Global 300 за $15 млн - на Olpon Investment Limited. Лишиться самолетов братьев Ротенбергов заставили американские санкции.

Как рассказал представитель Бориса Ротенберга, самолет планировалось приобрести на кредит банка Credit Suisse. После того как в 2014 году были введены санкции, банк перестал принимать платежи от компании Damstone Limited и без уведомления заемщика решил продать воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику.

Темы: Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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23.01.2019, 21:47
Гость: Ник16

Трампусик, дорогой, расшевели этот гадюшник и покажи им где раки зимуют. Народ России тебе большое спасибо скажет.
23.01.2019, 21:43
Гость: Ник16

Радость то какая! А я сегодня спать буду глубоким и здоровым сном. Почаще бы лишали упырей олигархов того, что нажито трудом народа. Но всё равно, этого мало.
23.01.2019, 20:20
Гость: gvozd

Самолет...был записан на кипрскую компанию ..
--
одна из причин, почему никакой деофшоризации на самом деле не произошло - что же они сами себя деофшоризировать будут.
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