Факты для Вашингтона: Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

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Представленные данные опровергают заявления американской стороны, но представители Соединенных Штатов и НАТО брифинг не посетили

Представители Минобороны России в ходе брифинга показали ракету 9М729 и сообщили ключевые параметры оружия, наличие которого, как утверждают в США, нарушает положения Договора РСМД. В ходе мероприятия иностранным военным атташе рассказали о дальности полёта ракеты, а также о принципах её транспортировки и заправки топливом. Представленные данные опровергают заявления американской стороны. При этом на брифинге подчеркнули, что Вашингтон чётко обозначил намерение выйти из договора и такое решение является окончательным.



Фото с сайта mil.ru

Минобороны России раскрыло часть характеристик ракеты 9М729, наличие которой, по мнению Вашингтона, нарушает положения Договора РСМД.

На мероприятии ракету впервые продемонстрировали иностранным военным атташе. Однако представители Соединённых Штатов и НАТО брифинг не посетили.

«Военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и Евросоюза, которым было направлено приглашение, от посещения брифинга воздержались», - приводит РИА Новости заявление Минобороны.

В ходе презентации представители ведомства рассказали, что 9М729 представляет собой модернизированный вариант ракеты 9М728, входящей в состав комплекса «Искандер-М».

У 9М729 изменено количество боезаряда и размещена дополнительная аппаратура, что сделало ракету длиннее на 53 сантиметра. В дополнение к этому 9М729 получила новую пусковую установку, позволяющую размещать по четыре ракеты, а не по две.

Ракеты 9М728 и 9М279 унифицированы по большей части агрегатов, но есть и отличия.

«На ракете 9М729 размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую точность поражения цели», - утверждает Минобороны.

Максимальная дальность полёта 9М729 составляет 480 км. Это на 10 км меньше аналогичного показателя у 9М728. Напомним, положения ДРСМД запрещают ракеты дальностью 500-1000 км и 1000-5500 км.

Как рассказал в ходе брифинга Минобороны начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, предельная дистанция полёта 9М729 была заявлена ранее в ходе учений.

«Указанная дальность была подтверждена в ходе СКШУ «Запад-2017», - сказал Матвеевский.

По словам генерал-лейтенанта, ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях. «Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями договора», - уточнил Матвеевский.

Ракеты поставляются в войска в специальных контейнерах, изменение массы топлива и дозаправка в войсковых условиях невозможна, отметил генерал.

«Всё было сказано»

Российская сторона, в отличие от американцев, предоставила множество доказательств, отметил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Американская сторона сработала как британцы, по принципу «хайли лайкли». То есть, они нам предъявляют обвинения, мы говорим: «Дайте факты». Они говорят: «Зачем вам давать, если вы и так виноваты», - заметил эксперт.

Леонков отметил важность заявления Минобороны о заправке ракеты топливом.

«Этот аргумент был приведён специально, я думаю, для того, чтобы американцы не сказали: «Ага, вы на заводе заправляете половину топлива, а по прибытию в воинскую часть её заправят остальным».

То есть у нас была ракета малой дальности, а приехала в войска, её там дозаправили и она стала ракетой большей дальности. Нет, им сказали: «Всё делается на заводе», - пояснил эксперт.

Эксперт подчеркнул, аргументы, приведённые военным ведомством в ходе брифинга, оказались исчерпывающими.

«Было сказано даже намного больше. Минобороны пошло на беспрецедентные шаги, оно рассказало про новый вид вооружения», - считает эксперт.

По его словам, ждать аналогичного шага от американцев не стоит, что может указывать на вероятность нарушений со стороны Вашингтона.

«Может ли американская сторона то же самое сделать по тем ракетам, которые мы подозреваем и настаиваем, что они нарушают ДРСМД? Я думаю, что нет, что, к сожалению, является дополнительным подтверждающим фактом, что американцы давно ведут работы по ракетам малым и средней дальности, которые подпадают под действия договора», - подытожил эксперт.

«Колоссальные средства пойдут в ОПК США»

При этом Вашингтон, обвиняющий Москву в нарушении ДРСМД, под видом испытаний ПРО отрабатывает технологии ракет меньшей и средней дальности, заявил на брифинге замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы имели и по-прежнему имеем все основания полагать, что под видом противоракетных испытаний, либо одновременно с ними, происходит отработка технологического потенциала баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей, то есть запрещенной по Договору дальности», - сказал дипломат.

По слова Рябкова, ещё 15 лет назад США в одностороннем порядке свернули работу одной из контрольных комиссии ДРСМД в ответ на озабоченность России по поводу соблюдения американской стороной некоторых пунктов договора.

Тогда речь шла о разработке и производстве Вашингтоном первых образцов ударных беспилотников. Как подчеркнул Рябков, этот вид вооружения «полностью подпадает под содержащееся в ДРСМД определение крылатой ракеты наземного базирования средней дальности».

Как отметил Рябков, Соединённые Штаты чётко обозначили намерение выйти из договора и не собираются вести диалог.

«Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано чёткое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным», - подытожил Рябков.

Чтобы выйти из договора, США не нужны какие-либо аргументы или доказательства нарушения российской стороной каких-либо позиций этого договора, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Дело в том, что Трамп принял это решение, для себя, задолго того, когда началась пропагандистская компания по поводу бесполезности этого договора для интересов Америки. Принял, исходя из своих личных интересов и собственного прагматического расчёта», - считает политолог.

После отмены договора колоссальные средства пойдут в оборонно-промышленный комплекс США, который в значительной степени принадлежит союзникам главы Белого дома.

«Трамп подкормит своих сторонников, которые всячески поддерживали его и продвигали во время предвыборной кампании», - говорит Манойло.

Подобные действия также помогут президенту выполнить многочисленные предвыборные обещания, считает эксперт.

«Под эти деньги и задачи ОПК создаст новые рабочие места, огромное их количество. А Трамп в своей предвыборной кампании обещал создать рабочие места для американцев. Трамп пересчитает эти места, напишет их в Twitter, и Америка увидит, что президент держит своё слово», - считает Манойло.

По мнению эксперта, американскому лидеру нужен такой исход, и его администрация не ждёт ответа от России на предъявленные обвинения.

«Они так вяло и лениво обвиняют Россию, не испытывая желания получить от России ответ или какие-то документы по испытаниям, потому что их это вообще не интересует», -подытожил политолог.

Автор: Сергей Гусаров, Анастасия Румянцева, Полина Полетаева