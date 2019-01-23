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Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

13:39 23.01.2019
Фото с сайта atvmedia.ru
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Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын в ходе своего доклада на сессии облсовета в среду сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона.

По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием.

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей - ред.) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - приводит слова Кислицына "Интерфакс".

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Омбудсмен подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На сегодняшний день "шефство" взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.

По оценке Кислицына, данная проблема актуальна и для других сельских школ региона, для ее решения необходимо внимание государства, в том числе депутатов облсовета.

Темы: Кемеровская область, Социальные проблемы в России, Российские школьники
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Комментарии читателей
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23.01.2019, 21:19
Гость: ОНФ

с подвластые лизоблюды.
23.01.2019, 20:35
Гость: Почти 30 лет...

...я был директором школы в одном из городов Латвии и хорощо представляю процесс организации питания детей в школе. Добавлю, что сам был учеником послевоенного времени. Над детьми, которые не имели денег для того, чтобы купить пончик и обед в столовой посмеивались. Частенько я стеснялся есть свою котлету и хлебушек, который давала в школу бабушка. Какой-то дурацкий форс мешал развернуть свёрток с этим нехитрым обедом. И хорошо помню как корчился в парке напротив школы с резями в животе до тех пор пока мама не прибегала и не приносила что-нибудь съестное пожевать после 6-7 урока.
Потом были 90 годы, когда я наблюдал голодные обмороки детей в своей школе, наблюдал передачу, ухудшение и удорожание школьного питания в руках частных столовых. Первое, что я подумал, когда прочитал про запрет приносить бутерброды из дома так то, что обнаглевшие бизнесмены уже до детей добрались через свои лобби в правительстве России. Нельзя шутить со здоровьем детей ради частного бизнеса, который добрался и до школ.
23.01.2019, 19:26
Гость: ВДВ

Созданная для проверки информации о голодных обмороках детей из школ Кузбасса комиссия не подтвердила таких случаев, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын не стал называть членам ОНФ номера школ, в которых, по его словам, у детей случались голодные обмороки.
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