Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

13:39

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын в ходе своего доклада на сессии облсовета в среду сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона.

По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием.

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей - ред.) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - приводит слова Кислицына "Интерфакс".

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Омбудсмен подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На сегодняшний день "шефство" взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.

По оценке Кислицына, данная проблема актуальна и для других сельских школ региона, для ее решения необходимо внимание государства, в том числе депутатов облсовета.