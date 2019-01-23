]]> ]]>
Главная В России Новости

Автору доклада о допинге в российском спорте вручили иск в 4,5 млн долларов

16:26 23.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Бывший глава федерации гребного спорта России Вениамин Бут и несколько российских спортсменов вручили иск о защите чести и достоинства канадскому юристу Ричарду Макларену, подготовившему доклад о допинге в российском спорте.

Бывший глава федерации гребного спорта России Вениамин Бут и несколько российских спортсменов вручили иск о защите чести и достоинства канадскому юристу Ричарду Макларену, подготовившему доклад о допинге в российском спорте.

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео, снятое в тот момент, когда Макларену вручали иск.

Истцы требуют, чтобы Макларен выплатил им компенсацию в размере шести миллионов канадских долларов (4,5 миллиона долларов США). Авторы иска утверждают, что несправедливо пострадали из-за публикации доклада Макларена о допинге.

Иск был подан в суд канадской провинции Онтарио, где живет Макларен, в июле 2018 года, но, чтобы суд начал производство, истцы должны были лично сообщить ответчику о начале дела.

Темы: Россия, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Спортивные события и персоны
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.01.2019, 17:51
Гость: IgS

Покуда за базар не заставят отвечать мира не будет. Человек свое дерьмо должен хранить в себе и с ним бороться, эта мразь - другого слова не найду - стал им торговать. Если наши - хоть и Мутко прищучат следующий раз корреспонденты язычки поприкусывают, и ... хорошо.
23.01.2019, 17:19
Гость: железяка

интересное судопроизводство в Канаде
23.01.2019, 16:53
Гость: Ну-ну

Если за дело взялся Мутко, то успех гарантирован :)
Чей он родственник или кум, блин?
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.