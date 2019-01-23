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Американские конгрессмены приняли закон, мешающий Трампу выйти из НАТО

06:50 23.01.2019
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Палата представителей конгресса США приняла закон в поддержку НАТО, мешающий президенту Дональду Трампу выйти из альянса в случае, если он решится на такой шаг.

Как пишет РИА Новости, заа законопроект проголосовали 357 конгрессменов, против - 22.

Конгресс не может формально запретить Трампу выйти из блока, однако может заблокировать финансирование этой цели. Подобную тактику в свое время использовали в конгрессе, чтобы помешать Бараку Обаме закрыть военную тюрьму в Гуантанамо.

При этом законопроект палаты представителей призывает членов НАТО тратить обещанные 2% ВВП на оборону, о чем говорит и Трамп. Также законопроект одобряет дальнейшее финансирование так называемой Европейской инициативы сдерживания, направленной против России.

Похожий законопроект рассматривают в сенате США. Чтобы стать законом, законопроект должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом. Трамп может наложить вето на законопроект, которое конгресс затем может преодолеть, если соберет достаточное число голосов.

Трамп в прошлом критиковал НАТО и говорил, что блок "изжил себя", а также требовал от союзников платить "честную долю" оборонных расходов НАТО, три четверти из которых приходятся на США. При этом Трамп не заявлял публично о намерении выходить из альянса.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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23.01.2019, 09:15
Гость: Свой человечек от ВПК

Не может выдвиженец от ВПК даже пытаться сократить расходы на НАТО. Нонсенс. Но взять союзничков за жабры и легонько так придавить - да, конечно. Так ведь это же две большие разницы!
23.01.2019, 07:29
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

\ Американские конгрессмены приняли закон, мешающий Трампу выйти из НАТО
К счастью, наша Дума никогда Президенту не перечит!
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