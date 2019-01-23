Путин призвал ускорить темп развития российского высшего образования

15:50

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественному высшему образованию нужно стремительно наращивать темп и улучшать свои позиции в мире. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Динамика технологических изменений очень высока, и сегодня мало просто двигаться вперед, просто двигаться недостаточно, нужно, что называется, стремительно наращивать темп, стремительно улучшать свои позиции», — сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.

Российский президент также отметил, что Московский государственный университет имени Ломоносова по большинству показателей в рейтингах опережает другие высшие учебные заведения РФ.

Однако некоторые российские вузы уже дышат в спину МГУ, на это стоит обратить внимание и воспринять как вызов для университета, подчеркнул Владимир Путин.