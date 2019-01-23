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Путин призвал ускорить темп развития российского высшего образования

15:50 23.01.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин заявил, что отечественному высшему образованию нужно стремительно наращивать темп и улучшать свои позиции в мире. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Динамика технологических изменений очень высока, и сегодня мало просто двигаться вперед, просто двигаться недостаточно, нужно, что называется, стремительно наращивать темп, стремительно улучшать свои позиции», — сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.

Российский президент также отметил, что Московский государственный университет имени Ломоносова по большинству показателей в рейтингах опережает другие высшие учебные заведения РФ.

Однако некоторые российские вузы уже дышат в спину МГУ, на это стоит обратить внимание и воспринять как вызов для университета, подчеркнул Владимир Путин.

Темы: Высшее образование в России, Образование в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.01.2019, 21:34
Гость: вообще то

необходимо отменить всевозможные льготы , которые позволяют льготнику, часто имеющему желание - просто получить в.образование или вообще не способного для этого ,но поступив, он просто отсекает способных и устремленных , заняв их место. А уж какие из них "специалисты" получаются даже после окончания - говорить излишне. К тому же необходимо отменить "бакалавров " , "магистров " и прочие ступенчатые формы подмены в.образования. ВУЗ должен выпускать специалистов с полным курсом образования , а не "почти инженеров" .
23.01.2019, 21:24
Гость: Пятилетку за три недели!

Даешь высшее образование на курсах кройки и шитья!
Догоним и перегоним по числу профессоров и академиков!
23.01.2019, 21:20
Гость: евразиец

Путин -просто демагог и популист! Ео можно не слушать. Хочу то,хочу это,хотелка большая ,а делать ничего не хочу,пусть кто-то за меня сделает. Ничего конкретного.
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