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Госдума отказалась проверять законность перехода акций «РУСАЛа» США

20:44 24.01.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума не будет запрашивать информацию о законности передачи акций компании «РУСАЛ» Олега Дерипаски под управление США. Соответствующее протокольное поручение не нашло поддержки, сообщает ИА REGNUM.

Проект протокольного поручения внесли на рассмотрение депутаты фракции КПРФ во главе с Николаем Коломейцевым. Депутаты предложили комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратиться к Генпрокуратуре, ФСБ и правительству РФ, чтобы запросить, насколько законной была передача акций стратегически важной компании PФ под американское управление.

«Целый ряд СМИ сообщили новость, что с 18 января фактически вся алюминиевая отрасль переходит под управление американского Минфина», — отметил Коломейцев.

При этом он напомнил, что в рамках антикризисных мер Дерипаска, а именно его компания En+ и «РУСАЛ», ранее уже получал порядка 11 млрд евро льготного кредита, а также «колоссальные государственные субсидии и субвенции».

«Один млн тонн алюминиевых слитков — это стратегическая отрасль, которая работает на авиастроение, космос, судостроение. И в такой ситуации, когда в принципе нас окружили со всех сторон, отдавать такую отрасль — это вообще преступление», — отметил Коломейцев, предложив запросить у правительства, насколько такие действия соответствуют национальной безопасности РФ.

Тем не менее, большинство депутатов проголосовали против принятия проекта протокольного поручения. Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), документ оформлен не в полном соответствии с регламентом и авторам протокольного поручения следует самостоятельно собрать всю необходимую достоверную информацию, поскольку сегодня оснований для запроса нет.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Государственная Дума РФ, Русал
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Комментарии читателей
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24.01.2019, 23:15
Гость: gvozd

Тем не менее, большинство депутатов проголосовали против
--
a чего можно было ожидать от лакеев подобострастно хлопавших конгрессменам которые ведут войну против рф?
хотя коечно в данном случае, они все просто из тапочков выпрыгнули защищая коррупцию и предательство.
все сошлось в этом деле в единую точку и бандитская прихватизация 90х, и воровство, и коррупция, и предательство.
позорное решение.
24.01.2019, 23:02
Гость: Они бы еще

собрались проверить законность переговоров о продаже российских островов японии.
24.01.2019, 22:34
Гость: Ну-ну

У них осталось пару лет до окончания срока ВВП, чтобы окончательно уничтожить или продать последнее...
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