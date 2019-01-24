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Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции

17:56 24.01.2019

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

Минобороны опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции.

На кадрах видно, как самолет вылетел с авиабазы, приблизился к разведчику и сопровождал его на безопасном расстоянии, пока тот не удалился от российской границы. После этого истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера", - цитирует телеканал "Звезда" сообщение Минобороны.

После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. 

Темы: Военная авиация в мире, Военная авиация РФ, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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24.01.2019, 21:56
Гость: Москвич

Это самая обычная процедура. ВСЕ неопознанные цели приближающиеся к Российской границе перехватываются.Фиксируются характеристики цели. Все точно так же происходит и с другой стороны границы.
24.01.2019, 19:35
Гость: русский

Жаль, что швед не пересёк границу - тогда видео было бы гораздо интересней (и одним натовским летуном стало бы меньше).
24.01.2019, 19:19
Гость: Pupsik

Зачем? Надо 24 миллирда баксов в Венесуэлле спасать, а они за каким-то пьяным шведским летчиком гоняются, который даже не натовец...Потерялись в Кремле, что ли?
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