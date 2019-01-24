Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции

17:56

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

Минобороны опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции.

На кадрах видно, как самолет вылетел с авиабазы, приблизился к разведчику и сопровождал его на безопасном расстоянии, пока тот не удалился от российской границы. После этого истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера", - цитирует телеканал "Звезда" сообщение Минобороны.

После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.