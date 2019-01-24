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Мэра Нефтеюганска задержали по подозрению в коррупции

08:45 24.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Силовики задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева. Его подозревают в превышении полномочий и получении взятки, сообщили источники агентства Ura.ru.

Отмечается, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ в данный момент проводят обыски в администрации города.

«Дегтярев задержан. Основная версия — превышение полномочий и взятка. Работают следователи из главного управления СКР и сотрудники ФСБ», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службах региональных управлений СК и ФСБ на звонки не ответили. Сам мэр Нефтеюганска также недоступен для связи. Между тем в пресс-службе мэрии информацию о задержании опровергли, заявив, что градоначальник находится на рабочем месте.

По информации агентства «Новый день», обыски могут быть связаны с резонансным судебным процессом по поводу оспаривания продажи двух участков земли в микрорайоне 9А. Земли, проданные бизнесменам за небольшую сумму в 2016 году, предназначались для жилищного строительства. Однако спустя два года дома так и не появились. При этом начался процесс перевода земель из категории жилищной застройки в деловую зону.

Ранее суд признал сделки по продаже недействительными. По всей видимости, собственнику этих земель — компании «Технологии современного управления» — придется вернуть участки муниципалитету. Мэр Сергей Дегтярев пытался закрыть судебный процесс, уверяя, что сможет договориться с покупателями о строительстве жилых домов. Однако суд не разрешил ему вмешиваться.

Темы: Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России
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