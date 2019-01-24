Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании долгов Чечни за газ

10:08

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разговоры о прощенных долгах региона за газ являются «беспочвенными». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его канал в телеграме.

По его словам, работа по взысканию неоплаченной суммы не останавливалась. «Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили жителям Чечни», — подчеркнул Кадыров.

В постановлении суда Заводского района Грозного, который удовлетворил иск чеченской прокуратуры к компании «Газпром межрегионгаз Грозный», «нет ни одного слова о сумме», заявил Кадыров. «Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». А она охватывает период продолжительностью девять лет», — сказал глава Чечни.

Кадыров добавил, что в Чечне долгое время не вели четкий учет потребителей газа, из-за чего в списки попали люди, которые уехали из республики или погибли во время военных действий. «Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа», — сказал он.

Прокуратура Чечни 17 января объявила, что по ее иску была списана задолженность жителей Грозного за газ в размере девяти миллиардов рублей. Позже сообщение было отредактировано, из него убрали сумму долга.

После этого депутаты законодательных собраний нескольких российских регионов обратились в прокуратуры с просьбой рассмотреть возможность такого же списания долгов.

В «Газпроме» заявили, что решение суда в Грозном противоречит правовым нормам и несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам. Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать апелляцию ООО «Газпромежрегионгаз» на решение о списании долгов жителей республики.