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Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании долгов Чечни за газ

10:08 24.01.2019
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разговоры о прощенных долгах региона за газ являются «беспочвенными». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его канал в телеграме.

По его словам, работа по взысканию неоплаченной суммы не останавливалась. «Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили жителям Чечни», — подчеркнул Кадыров.

В постановлении суда Заводского района Грозного, который удовлетворил иск чеченской прокуратуры к компании «Газпром межрегионгаз Грозный», «нет ни одного слова о сумме», заявил Кадыров. «Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». А она охватывает период продолжительностью девять лет», — сказал глава Чечни.

Кадыров добавил, что в Чечне долгое время не вели четкий учет потребителей газа, из-за чего в списки попали люди, которые уехали из республики или погибли во время военных действий. «Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа», — сказал он.

Прокуратура Чечни 17 января объявила, что по ее иску была списана задолженность жителей Грозного за газ в размере девяти миллиардов рублей. Позже сообщение было отредактировано, из него убрали сумму долга.

После этого депутаты законодательных собраний нескольких российских регионов обратились в прокуратуры с просьбой рассмотреть возможность такого же списания долгов.

В «Газпроме» заявили, что решение суда в Грозном противоречит правовым нормам и несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам. Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать апелляцию ООО «Газпромежрегионгаз» на решение о списании долгов жителей республики.

Темы: Чечня, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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24.01.2019, 18:11
Гость: Гость

Еще за свет. Пишут, что за него они тоже не платят.
24.01.2019, 16:42
Гость: Батун

Перечитал всех,кто откомментировал мои слова.
Скажу вам всем вот что : Именно благодаря таким как вы и начинаются межнациональные конфликты. Если Кадыров прочитает вашу писанину,то он согласится с моим мнением. Вы не понимаете основ и законов межнационального общения. Я всегда поклонюсь чеченскому старейшине. Уважая возраст и опыт жизни. Докажите мне,что этим я унижу русский народ...
Начинайте.
24.01.2019, 16:08
Гость: Зоя

Русским - республику Русь!
Поскольку у чеченцев есть республика Чечня, а у якутов есть республика Саха, .....
Мы требуем равноправия!
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