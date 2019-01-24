Захарова ответила на предложение Чубайса уступить пост Бузовой

19:31

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса поменяться местами с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Свой ответ она опубликовала в Facebook.

«Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит „Дом-2“», — иронично заметила дипломат.

Ее пост собрал более тысячи лайков. Комментаторы пошутили под публикацией, заявив, что «теперь понятно, как Чубайс проводил реформы в 90-х».

Ранее глава «Роснано» в интервью Business FM предложил рассмотреть кандидатуру Ольги Бузовой в качестве замены Марии Захаровой в МИД. Он признался, что искренне восхищен мастерством Захаровой и считает нужным «продвигать ее дальше в этом направлении».

«Я не знаю, куда-нибудь в „Дом-2“ ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет», — сказал Чубайс.

В свою очередь Бузову он рекомендовал устроить в министерство. По мнению Чубайса, на брифинги от известной телеведущей «народ будет просто ломиться».

«Захарова родила понятие, даже не знаю, как это назвать, политикотейнмент, то есть вместо содержания сплошной entertainment в изображении, соответственно, Марии Захаровой. Это же целый жанр. Родить жанр — это задача», — заключил он.

