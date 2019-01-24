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Численность населения России упала впервые за 10 лет

14:32 24.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Численность населения России упала впервые за 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно представленной информации, численность населения страны уменьшилась впервые с 2009 года. При этом за прошлый год показатель сократился на 87 тысяч человек.

Уточняется, что 1 января прошлого года в России проживали примерно 146 миллионов 880 тысяч человек, а 1 января этого года — 146 миллионов 793 тысячи человек. По данным Росстата, городское население на 1 января 2019 года составляло 109 миллионов 451 тысяча человек, сельское население — 37 миллионов 342 тысячи человек. В Москве численность постоянного населения к началу года составляла 12 миллионов 630 тысяч, в Санкт-Петербурге — 5 миллионов 381 тысячи человек.

Согласно данным о рождаемости, смертности и естественном приросте населения, в России до 2012 года в России постоянно наблюдалась естественная убыль населения ​ (разница между числом родившихся и умерших).

В 2012 году тренд ненадолго удалось преломить — тогда число родившихся ненамного превысило количество умерших, а естественный прирост составил 2 тыс. человек. В 2013 году он составил 24 тыс. человек, в 2014 году — 30 тыс. человек, в 2015-м — 32 тыс., однако в 2016 году прирост сменился естественной убылью — 2 тыс. человек, а в 2017 году тенденция закрепилась — 135 тыс. человек.

Главной причиной такого положения дел эксперты назвали снижение числа рождений из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы. Так, количество родившихся в январе—мае 2018 года сократилось на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Темы: Демографическая ситуация в России, Росстат
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Комментарии читателей
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24.01.2019, 18:40
Гость: чуднО!

"Нехилый" итог 19-ти лет
Правленья того, кому "равного нет":
Как "раб на галерах", вождь пуп надрывает
Во благо народа, а тот ... вымирает!
24.01.2019, 18:27
Гость: Правозащитник

Как известно более года назад верховный суд принял решение о внесудебном взыскании долгов за ЖКХ. При этом автоматически списывали 100% зарплаты и пенсии. Люди умирали. Об этом все должны знать.
24.01.2019, 18:02
Гость: Зоя

Вранье! Численность населения России падает уже 18 лет.
Самоизбранный старается, уничтожает.
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