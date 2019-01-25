]]> ]]>
Главная В России Новости

Спасенный штурман Су-34 рассказал подробности столкновения самолетов

09:55 25.01.2019
СУ-34
Фото с сайта mil.ru
Материалы по теме:

Спасенный штурман одного из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся 18 января над Японским морем, рассказал о моменте аварии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По словам штурмана, была облачность. Какое-то время он наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы, и затем почувствовал удар. Их самолет рванул вперед, машина ушла в кабрирование, затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло», - приводит слова летчика собеседник агентства.

По данным источника, «далее экипаж ведущего Су-34 катапультировался и штурман видел купол парашюта своего командира». Также отмечается, что спасенный штурман проходит по делу о крушении самолетов как свидетель.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятной причиной столкновения является ошибка пилотирования, допущенная командиром ведомого бомбардировщика в условиях сильной облачности. Вероятно, при осуществлении одного из маневров ведомый потерял из виду ведущий борт, а затем решил догнать его, что и привело к столкновению двух самолетов. 

Темы: Происшествия, Происшествия в армии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.01.2019, 19:21
Гость: ха-ха-ха

Для тех кто не понимает шуток, серьезное предложение.
Вместо автомобильного парктроника приматываем скотчем на носовой обтекатель самолета 3х метровую штангу с нормально разомкнутым электроконтактом. Если случиться в тумане, в облаках или ночью, когда перегорят лампочки в фаре самолета приблизиться к ведущему самолету, штанга в него упрется, контакт замкнётся приведя в действие механизма руля поворота и самолёт моментально уйдёт в сторону. И все живы, самолёты целы, да и пилот может расслабиться - самая надежная техника, это та, которая примотана скотчем!
25.01.2019, 17:58
Гость: ха-ха-ха

Алло, гараж...Вы совсем аля-улю? Совсем шуток не понимаете? С чувством юмора - проблема! Клинический случай!!!
25.01.2019, 17:23
Гость: Путник

Хорошо, столкнулись. Инструкцию не выполнили. Но, почему запутались в стропах? Причем трое.
Все комментарии (19)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.