Спасенный штурман Су-34 рассказал подробности столкновения самолетов

09:55

Спасенный штурман одного из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся 18 января над Японским морем, рассказал о моменте аварии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По словам штурмана, была облачность. Какое-то время он наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы, и затем почувствовал удар. Их самолет рванул вперед, машина ушла в кабрирование, затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло», - приводит слова летчика собеседник агентства.

По данным источника, «далее экипаж ведущего Су-34 катапультировался и штурман видел купол парашюта своего командира». Также отмечается, что спасенный штурман проходит по делу о крушении самолетов как свидетель.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятной причиной столкновения является ошибка пилотирования, допущенная командиром ведомого бомбардировщика в условиях сильной облачности. Вероятно, при осуществлении одного из маневров ведомый потерял из виду ведущий борт, а затем решил догнать его, что и привело к столкновению двух самолетов.