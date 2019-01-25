«А воз и ныне там»: как решить проблему с бандитствующими коллекторами?

На днях в российские СМИ попала совершенно дикая история... Деятельность одного из московских учебных заведений была практически заблокирована коллекторами

Как сообщила на своей странице в Фейсбуке директор школы № 1285 Ярослава Алпатова, «выбиватели долгов» творчески подошли к вопросу взыскания просроченной задолженности с родителей одного из учеников.



Директор школы № 1285 Ярослава Алпатова. Стоп-кадр из видео в YouTube

С конца декабря коллекторы поставили на автодозвон мобильные нескольких сотрудников школы, включая саму директора, а также – стационарный телефон учебного заведения.

Кроме стандартных посланий закрепленный за должником коллектор требовал от директора «вышвырнуть» из школы учащегося, угрожал руководителю школы и обещал покалечить ребенка.

Другим педагогам звонивший почему-то вообще рассказывал, что должник – это якобы сама директор.

История, в конце концов, оказалась на контроле комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Полиция задержала коллектора. Им оказался 28-летний москвич.

На него возбуждено уголовное дело за самоуправство. «Резвился», угрожая невинным людям и блокируя работу учебного заведения, он почти месяц...



28-летний коллектор, обещавший покалечить ребенка. Фото: Оперативная съемка

К сожалению, данная история сегодня – далеко не исключение. Достаточно попросить у «Гугла» поделиться новостями о коллекторах в России, и вы убедитесь, что всего за несколько дней в стране произошли десятки случаев грубых нарушений «взыскателями» действующих в России законов.

В Красноярске коллекторы терроризируют соседей человека, набравшего долгов в микрофинансовых организациях. Людям, не имеющим к должнику никакого отношения, круглосуточно звонят и в хамской манере требуют повлиять на человека, волею судьбы живущего с ними в одном подъезде.

В Якутии коллекторов оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что они вымогали у человека несуществующий долг.

В Москве мерзавцы подожгли квартиру семьи, два года исправно выплачивающей 300-тысячный долг за ремонт автомобиля, но по независящим от нее обстоятельствам просрочившей платеж в сумме 36 тысяч. Маму с двумя малышами спасали пожарные с использованием специальной лестницы. Они получили ожоги и отравление угарным газом.

В Череповце женщине пришлось обращаться к приставам за защитой от коллекторов, пытавшихся выбить с нее долг подруги, к которому она не имела никакого отношения.

В Мурманске коллекторы, сломав дверной замок, заблокировали в квартире пенсионерку, которой на 10-тысячную задолженность насчитали более 100 тысяч пени и процентов.

Это далеко не полный список новостей, которые поисковики выдают буквально за пару дней. Представьте себе, сколько подобных инцидентов происходит хотя бы за месяц. А сколько из них не попадает на страницы СМИ?

Из-за коллекторского беспредела Государственная Дума в 2016 году приняла специальный закон, регламентирующий права и обязанности заемщиков и частных взыскателей долгов. Формально все получилось очень красиво.

Согласно закону, заемщик имеет право отказаться общаться с коллекторами и отправить их в суд. Должникам нельзя звонить ночью, угрожать, применять к ним физическую силу, унижать их, повреждать принадлежащее им имущество. Беспокоить заемщика, согласного на общение, можно не более двух раз в неделю.

За нарушение вышеперечисленных ограничений коллекторов можно оштрафовать на сумму до 2 миллионов рублей.

Контролировать коллекторские агентства уполномочили Федеральную службу судебных приставов.

Однако светлые надежды на новый закон быстро разбились о суровую правду жизни. Как мы видим, коллекторы продолжают издеваться над гражданами России – причем как над настоящими должниками, так и над людьми, не имеющими к долгам никакого отношения.

Почему так происходит?

Причин тому несколько. Пока в действиях коллекторов не наблюдается состава преступления, их можно привлечь максимум к административной ответственности. Это – не самая действенная мера.

Если «выбиватели долгов» скрывают свою личность, их нужно для начала установить, а сделать это в рамках административного производства зачастую невозможно.

Даже если вымогатели «переходят черту» и на них можно возбудить уголовное дело, чаще всего речь будет идти о «не тяжких» статьях, не являющихся приоритетными для правоохранителей.

Кроме того, негодяи регулярно запугивают представителей социально незащищенных слоев населения, например, пенсионеров, не знающих своих прав и боящихся обратиться куда-либо за помощью. Все это приводит к возникновению атмосферы полной безнаказанности.

Выход из сложившейся ситуации один. Это, может, не очень понравится лобби финансовых учреждений, но остановить коллекторский беспредел можно только полностью запретив деятельность частных «выбивателей долгов» и жестко регламентировав работу служб банковской безопасности, привлекая их сотрудников сразу к уголовной ответственности – причем желательно, квалифицируя их действия как вымогательство группой лиц по предварительному сговору.

В распоряжении государства есть целая Федеральная служба судебных приставов. И чтобы все происходило цивилизованно, правоотношения, связанные с возникновением проблемной задолженности, должна контролировать именно она.

Как мы видим, «полумеры» в отношении коллекторов, к сожалению, не сработали. Чтобы защитить своих граждан, государству стоит задуматься над более эффективными и жесткими мерами.