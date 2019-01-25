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В Красноярском крае девятиклассник обстрелял школу из охотничьего ружья

13:12 25.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Ученик девятого класса по имени Павел пытался застрелить одноклассника из охотничьего ружья возле здания школы в селе Абалаково в Красноярском крае, сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев.

В школьной администрации сообщили, что девятиклассник пытался войти в школу с ружьем, но был остановлен дежурным, после чего устроил стрельбу на улице.

Школьник один раз выстрелил в одноклассника, пытавшегося от него сбежать, но не попал, рассказал один из учеников школы. Школьный учитель назвал эту информацию выдумкой школьников. По словам очевидцев, девятиклассник также стрелял по окнам школы и припаркованным машинам. Школьник задержан, никто не пострадал. Со стрелком работают сотрудники СК.

В администрации школы заявили, что нападавший учится в коррекционном классе.

Глава Енисейского района Сергей Ермаков подтвердил ТАСС информацию о стрельбе.

Темы: Красноярск, Происшествия, Российские школьники
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Комментарии читателей
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25.01.2019, 17:20
Гость: Гость

Раньше в каждой избе висело на гвоздике. Без ружья зимой голодно. Возможно, в Сибири в этом смысле ничего не изменилось.
25.01.2019, 16:23
Гость: Путник

Еще в 70-х один чудак взял отцовскую мелкашку и решил пострелять. По школе. Папа был в отрубе по случаю чего-то. Пострелял. Пару разбудили. Впаяли срок за незаконное хранение нарезного оружия. Дело тоже было в Сибири.
25.01.2019, 15:49
Гость: Закон-тайга

Прокурор-медведь!
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