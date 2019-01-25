В Красноярском крае девятиклассник обстрелял школу из охотничьего ружья

13:12

Ученик девятого класса по имени Павел пытался застрелить одноклассника из охотничьего ружья возле здания школы в селе Абалаково в Красноярском крае, сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев.

В школьной администрации сообщили, что девятиклассник пытался войти в школу с ружьем, но был остановлен дежурным, после чего устроил стрельбу на улице.

Школьник один раз выстрелил в одноклассника, пытавшегося от него сбежать, но не попал, рассказал один из учеников школы. Школьный учитель назвал эту информацию выдумкой школьников. По словам очевидцев, девятиклассник также стрелял по окнам школы и припаркованным машинам. Школьник задержан, никто не пострадал. Со стрелком работают сотрудники СК.

В администрации школы заявили, что нападавший учится в коррекционном классе.

Глава Енисейского района Сергей Ермаков подтвердил ТАСС информацию о стрельбе.