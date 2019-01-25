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Каждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника нереальной задачей

11:42 25.01.2019
Поиск работы © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Более половины россиян придерживаются мнения, что молодому специалисту, недавно получившему диплом о высшем образовании, стоит очень больших усилий устроиться на работу по специальности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные  опроса ВЦИОМ.

Более половины (55%) респондентов полагают, что выпускнику вуза трудоустроиться по профилю весьма проблематично, а 20% опрошенных считают, что это "практически невозможно".

По оценке ВЦИОМ, 3% россиян считают, что выпускник высшего учебного заведения после окончания обучения легко находит работу по специальности, и 18% респондентов придерживаются мнения, что получение рабочего места потребует небольших усилий.

Как отмечает ВЦИОМ, пессимизм относительно будущей карьеры выпускников больше свойственен россиянам с низкой самооценкой материального положения. О больших трудностях в поиске первой работы заявили заявили по 57% респондентов с низким и средним достатком против 42% участников опроса, говорящих о хорошем материальном положении.

По данным опроса, 42% респондентов считают самым важным во время обучения в вузе подыскать себе будущую работу и установить контакты с потенциальными работодателями. Доля россиян, придерживающихся этой точки зрения, выросла с 35% в 2013 году.

Почти две трети опрошенных (62%) считают, что ключевая задача во время учебы - стать, насколько возможно, настоящим профессионалом в избранной сфере.

На третьем месте по важности для россиян оказалось приобретение навыков взрослого поведения (29%). Также 14% указали на значимость участия в студенческих мероприятиях и творчества (14%), поиска друзей и будущего супруга (11%), веселого времяпрепровождения (4%).

"Профессиональные знания и навыки - это важно, но не менее значимой становится и карьерная составляющая процесса обучения. Все большее число респондентов рекомендуют стартовать, не дожидаясь получения диплома - хотя бы на уровне знакомства с будущим работодателем и получения навыков самостоятельной жизни и ответственности. Многие уверены, что задел в вопросе поиска работы, произведенный в студенческие годы, уж точно не будет лишним, даст определенную фору будущему выпускнику", - комментирует данные опроса руководитель департамента ВЦИОМ Степан Львов.

Темы: Общественное мнение, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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25.01.2019, 17:15
Гость: такс

Всё правильно написано в статье небольшая часть идёт к папе с мамой на контролируемое ими предприятие или госслужбу Часть по знакомым Часть уезжает туда где требуются молодые и энергичные и им там платят Ну а остальные не вписались в рынок По поводу подработки в нормальных странах платят нормальную стипендию например в Финляндии дочь сейчас получает 560 евро
25.01.2019, 17:00
Гость: о?

"...стоит очень больших усилий" и "ПОЛАГАЮТ"? ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Я ПОЛАГАЮ, ЧТО МОРОНУ ПЕЙСАМИ ПЕЙСАВШУЮ ЭТУ ХРЕНЬ СТОИТ БОЛЬШИХ УСИЛИ ВКЛЮЧИТЬ МОЗГ! Теперь ПО ЕВРОПЕ, который у плевого ХАНА "НЕ ЗАГНИВАЕТ": в Германии 60% молодежи после университетов и колледжей НЕ МОЖЕТ НАЙТИ РАБОТУ НЕ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, но и ВООБЩЕ, в среднем 4 года! В 2017 принят закон о социалке по БЕЗРАБОТИЦЕ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ! До ЭТОГО НЕ БЫЛО и молодежь сидела ВПРОГОЛОДЬ, т.к. РОДИТЕЛИ ОБЫЧНО ВЫБРАСЫВАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЫ СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ. В Италии картина НАМНОГО ЛУЧШЕ, судя по плеханову, ТАМ 80% безработицы среди молодежи с образованием! В остальных "НЕЗАГНИВАЮЩИХ" странах "процветающей" гейропы безработица 50%! Об этом можно судить по ГЛИСТАМ в комментах, которым приходится стучать по клаве с утра до вечера! Интересна и другая ОСОБЕННОСТЬ гейропейцев - В ЕВРОПЕ НЕТ НИКАКОГО ПРОИЗВОДСТВА! ВСЁ ПРОИЗВОДСТВО В КОЛОНИЯХ: Россия, Индия, Юж.Корея, Юж. АМЕРИКИ, Африка!
25.01.2019, 15:50
Гость: SL

Главный кремлевский вор развалил всю промышленность России.
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