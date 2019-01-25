Перевозчики зерна вышли на забастовку и требуют поднять тарифы

16:19

На российском рынке зерна назревает кризис - грузоперевозчики, недовольные текущим тарифом на поставки, объявили забастовку и срывают экспорт из России.

Об этом сообщают «Коммерсантъ» и профильное издание «Агроинвестор» со ссылкой на участников рынка.

Президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» утверждает, что в забастовке участвует «несколько сотен машин» на юге России, где сосредоточены основные экспортные мощности. Протесты, по его словам, затронули 60-70 процентов от всех перевозчиков зерна. Грузоперевозчики недовольны размером тарифа и условиями работы, которые вынуждают нарушать правила перевозок.

Руководитель ростовского отделения «Грузавтотранса» Александр Типикин отмечает, что нынешний тариф за перевозку тонны зерна просто не позволяет грузоперевозчикам содержать автомобили, а владельцы зерна ради минимизации расходов вынуждают перегружать машины в два-три раза, что чревато огромными штрафами для самих перевозчиков в связи с внедрением автоматизированной системы, которая следит за перегрузом большегрузов.

Нынешний тариф составляет 1,43 тысячи рублей за поставку тонны зерна на 550 километров, минимально рентабельный для водителей тариф должен быть на уровне 1,75 тысячи за тонну. Штраф же за зафиксированный перегруз автомобиля может достигать 500 тысяч рублей.

Как отмечает «Агроинвестор», за один рейс грузовика от элеватора до порта водитель получит около 35 тысяч рублей, что не покроет его расходов, среди которых: 27 тысяч рублей за бензин, 2 тысячи рублей за «Платон», а также расходы на оплату автостоянки, еду и отдых для водителя, плюс налоги и расходы на ремонт автомобиля.

Нынешняя забастовка уже застопорила поставки за рубеж 90 тысяч тонн зерна, что составляет около четырех процентов от всего месячного экспорта. Протесты могут сорвать экспортные контракты многим компаниям, что обернется многомиллиардными штрафами.

При этом региональные власти утверждают, что никаких проблем не существует. Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов заявил ТАСС, что бастуют в основном нелегальные перевозчики, а информации по легальным у властей «пока нет».

Федеральные власти комментировать ситуацию отказываются, хотя они должны быть в курсе проблем, так как еще 24 января поручили всем портам еженедельно вести учет и отчитываться об объемах отгружаемого на экспорт зерна, причем вести подобную отчетность порты обязаны до 5 января 2020 года включительно.