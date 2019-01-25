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На Дальнем Востоке и в Сибири прошли массовые эвакуации из-за писем о бомбе

10:04 25.01.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Правоохранительные органы в регионах Сибири и Дальнего Востока провели 24 и 25 января массовые эвакуации административных зданий, больниц и школ из-за сообщений о якобы заложенных бомбах.

Так, в Улан-Удэ эвакуировали городскую мэрию, правительство и парламент Бурятии, а также школу и больницу, пишет «Байкал Daily». В Чите из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали мэрию, районную администрацию и школу. В Якутии «заминировали» около 30 объектов муниципальной власти, образования и здравоохранения. В Благовещенске эвакуировали школы, университеты, торговые центры, в Иркутской области — 23 объекта, в том числе школы и больницы, передает ТАСС.

Сообщения о заложенных бомбах в большинстве случаев поступают по электронной почте. В ФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что угрозы о минировании похожи на спам-рассылку.

На этой неделе из-за сообщений с угрозами взрыва эвакуации проходили в Приморском крае, Хабаровске, Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Магнитогорске. Угрозы минирования не подтвердились.

В ноябре 2018 года в Москве эвакуировали более четырех тысяч человек из-за сообщений о бомбах, якобы заложенных в 14 торговых центрах. Сообщения о минировании не подтвердились.

В сентябре-декабре 2017 года в России массово эвакуировали торговые центры, кинотеатры, объекты инфраструктуры, учебные заведения и административные здания из-за анонимных звонков. В МВД РФ говорили, что массовые звонки с угрозами терактов поступали из лагерей сирийских боевиков.

Темы: Россия, Сибирь, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России
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Комментарии читателей
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25.01.2019, 12:35
Гость: «У страха глаза велики»

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25.01.2019, 12:17
Гость: "Чѣмъ бы дитя ни тѣшилосъ, только бы не плакало"

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25.01.2019, 12:09
Гость: И только Церкви - Бог миловал!

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