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Московские аэропорты перевели наземные службы на усиленный режим работы

14:33 26.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Метели, пришедшие в Москву с наступлением выходных, пока не отразились на работе аэропортов, резкого роста задержек рейсов не зафиксировано.

"Аэропорты работают штатно. Однако наземные службы переведены на усиленный режим. Аэродромы круглосуточно обрабатываются и расчищаются. Каждый самолет перед вылетом обрабатывается противообледенительной жидкостью", - цитирует "Интерфакс"  представителей авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны в субботу.

Собеседник агентства напомнил, что все аэропорты Москвы аккредитованы по всепогодной категории. "Уходов самолетов на запасные аэродромы не зафиксировано", - сказал он.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в московских аэропортах задержаны 11 рейсов, больше всего - шесть рейсов - в "Шереметьево", три во "Внуково", два рейса задержаны и 13 отменены в "Домодедово".

Темы: Авиасообщение в России
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Комментарии читателей
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26.01.2019, 17:44
Гость: вадим иванович

зря питаете надежду югославия ливия украина у нас самих бардак в стране ворьё достало так что сама сама аминь
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