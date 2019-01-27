Чиновника в России могут посадить по двум причинам. И это не воровство

Разница между отставками глав Серпуховского района и города Читы — Шестун сидит, Михалев сажает

Как-то тихо и мирно прошла отставка главы города Читы Анатолия Михалева, которого уволили «по собственному желанию».

Фото с сайта Pixabay.com

После беседы с новым губернатором Забайкальского края Александром Осиповым (и.о. с 25 октября 2018 года), на которой присутствовали несколько силовиков, он написал заявление. Добровольно лишился поста главы города и председателя городской думы (в Чите эти должности совмещены), хотя срок его полномочий истекает лишь в сентябре нынешнего года.

70-летний Михалев не собирался на пенсию — вжился в кресло «хозяина города», которое занимал с 2000 года, а разговоры о том, что после заслуженного выхода на покой будет сажать картошку на даче, оставлял на потом.

В масштабах страны должность главы города малозаметна, если честно, то и многих губернаторов мы плохо знаем в лицо и зачастую узнаем о их существовании лишь по каким-то скандальным делам. Как, например, экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, у которого при обыске обнаружились миллиард рублей наличными и всем запомнившаяся ручка за 36 миллионов рублей (суд приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в 500 миллионов рублей).

Анатолию Михалеву такой «славы» не досталось, и его отставка стала поводом для обсуждения разве что в самой Чите и Забайкальском крае. Ни арестов, ни обысков — скучно. Бывшему теперь уже главе даже сохранили депутатскую неприкосновенность пусть и в качестве рядового члена гордумы. Наверняка и медалью какой-нибудь наградят, и грамоту вручат, провожая на пенсию.

Всё потому, что Анатолий Дмитриевич не стал артачиться и правильно отреагировал на предложение написать заявление об отставке. Уж не знаем, какие привели «весомые» аргументы верному партийцу из «Единой России», но он быстренько «уступил дорогу молодым», а коллегам лишь сказал, что это решение принял «по личным причинам». Вовремя уйти тоже надо уметь. А найти недостатки и просчеты в работе чиновника всегда можно. При надобности.

— В России чиновника высокого ранга могут упрятать за решетку лишь по двум причинам — либо перестал подчиняться власти, либо перестал с кем надо делиться, — считает экономист Никита Кричевский. — На воровство, хищения, коррупцию зачастую закрывают глаза, хотя и знают об этом и в правоохранительных органах, и в более высоких кабинетах. Держат подобные факты как инструмент давления в случае неповиновения.

Конечно, прокурорские проверки регулярно «чистят» ряды госслужащих, в основном прокуроры выявляют нарушения, связанные с неисполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдение ими запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. Однако это лишь верхушка айсберга, крупная рыба попадает в сети лишь по отмашке сверху.

Эксперты сейчас связывают аресты с более жестким контролем за финансовыми потоками в регионах. В перспективе этот курс может привести к снижению влияния старых элит в ряде регионов и создать благоприятные условия для укрепления позиций на местах крупных корпораций с федеральным влиянием.

В череде громких отставок и «посадок» губернаторов, генералов и прочих «государевых людей» история с задержанием и арестом главы Серпуховского района Александра Шестуна тоже оказалась на слуху. Во многом благодаря еще и тому, что и он сам этому поспособствовал своими заявлениями о системе коррупции в Подмосковье. И, уже находясь под арестом, из СИЗО, поведал о схемах преступных сговоров, в том числе в рядах правоохранительных структур.

Но первопричина его злоключений — отказ в «пожелании» губернатора Московской области Андрея Воробьева освободить занимаемую должность «по собственному желанию». Помимо прочего Шестун сам метил на кресло главы Подмосковья. Выборы состоялись в сентябре 2018 года уже без него — 14 июня был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.

Член партии «Единая Россия» в ранге главы района Александр Шестун не подчинился однопартийцу Андрею Воробьеву в статусе губернатора, за что и был жестко наказан. Не осознал, что пора освободить место, которое уже было расписано не под него. Решил, что может диктовать свои условия. Два раза нарушил — заявил о самостоятельности, плюс сам решил выдвинуться вперед. А кто у нас назначает тех, кому доверено управлять?

У Александра Шестуна было достаточно сложное вхождение во власть, когда он впервые победил на выборах в Серпуховском районе в 2003 году. Тогдашняя администрация Московской области приняла его, как говорится, в штыки — чужак в команде губернатора Бориса Громова был никому не нужен. А он вписался, делами доказал, что способен управлять достаточно сложным регионом на берегах реки Ока. Стал своим, хотя никогда и не «бил челом» в кабинетах администрации и спорил с высокопоставленными чиновниками по актуальным вопросам развития Серпуховского района. За это его недолюбливали, но ценили за деловые качества. Его рейтинг среди местного населения возрос многократно — с 29 процентов в 2003 до 76-ти в 2008-м.

Шестун остался неугодным и ершистым и при новой администрации Подмосковья, возглавляемой Андреем Воробьевым, потому как постоянно будоражил общественное сознание — то проблемами местного самоуправления, то состоянием экологии. Его «коньком» в последние годы была тема мусорных свалок, которые стали плодиться в Подмосковье как грибы после дождя. С такой «репутацией» он явно не пришелся ко двору губернатора Воробьева. Сработала установка: снять нельзя — посадить можно.

Посадили. «Был бы человек, а статья найдется», — говаривал бывший генпрокурор СССР Андрей Вышинский. И если изначально Александру Шестуну инкриминировались четыре земельных участка, незаконно переданных частной компании и ущерб бюджету в 62,8 миллиона рублей, то дальнейшая его «несговорчивость» обернулась уже 560 незаконными участками, 22 обнаруженными в пользовании автомобилями, 10-миллиардным состоянием. По советским временам — «вышка» за хищения в особо крупных размерах.

Тут дело даже не в самом Шестуне, вероятно, что следаки «нарыли» вполне реальные факты и объем хищений, как говорится, имел место быть. А если бы он пошел на сделку и добровольно сложил полномочия? Всё бы осталось «на кармане»? Надо было только вовремя поделиться с кем надо и не «рыпаться».

Вертикаль власти, которая начала выстраиваться в России с начала 2000-х, подразумевает под собой в первую очередь подчинение. Если ты не в обойме — твое место за бортом. Сопротивление бесполезно. Кто не понял — наказан. Из последних, кто еще на слуху, можно вспомнить ряд губернаторов. Василий Юрченко из Новосибирской области — заработал статью «Халатность» и превышение должностных полномочий — 3 года условно. Николай Денин из Брянской области — 4 года колонии за злоупотребление служебными полномочиями. Глава Карелии Андрей Нелидов — арест за получение взятки. Сахалинский Александр Хорошавин — целый пакет коррупционной составляющей. Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер — организация преступного сообщества и мошенничества. Никита Белых, «сгоревший» в Кировской области — взятка.

Нижеследующий список арестованных или изгнанных из числа власть предержащих можно продолжить на несколько страниц — главы, замы, мэры, целый «дагестанский пакет» и пр. Тут можно даже не цепляться за авторство фразы «Воруют!», приписываемой то Карамзину, то Салтыкову-Щедрину, ведь действительно крадут чиновники и сейчас по черному. Но одних — сажают, а других отправляют сажать картошку.