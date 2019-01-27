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Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет

09:54 27.01.2019

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет. Видео с ее высказыванием появилось в социальной сети "ВКонтакте".

На встрече было предложено восстановить исторический квартал города, обратившись за помощью к федеральному бюджету. В ответ на это Юденич отметила, что люди не вкладывают в "этот бюджет".

"Ребят, вы так легко говорите: "А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько..." Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?" — цитирует слова чиновницы РИА Новости.

Высказывание вызвало недоумение собравшихся в зале, а некоторые стали кричать "мы налоги платим", на что она ответила: "Я знаю, мы налоги платим".

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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27.01.2019, 21:34
Гость: хорошо устроились

С такой фамилией деньги из бюджета можно брать.Что ни еврей,то борец за права человека,хорошо устроились.
27.01.2019, 19:15
Гость: русак

ещё одна поврежденная ботексом
27.01.2019, 18:42
Гость: Прохожий

А кто тогда бюджетик-то заполняет..Скоро уже и шкурку снимут.
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