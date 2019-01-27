Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

20:31

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Посетители галереи были абсолютно уверены, что это сделал сотрудник музея. Только позже стало известно, что случилась самая настоящая кража, пишет КП.

В социальных сетях сообщают, что вход в Третьяковскую галерею на данный момент прекращен. Всех выходящих посетителей обыскивают сотрудники полиции.

На данный момент известно, что в Минкультуре официально подтвердили кражу картины. Об этом сообщил директор департамента музеев Владислав Кононов.

- Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри", - рассказал Кононов.

В социальных сетях очевидцы пишут, что похититель был одет очень просто: "рубашка ботанская и штанишки, как работник музея". С невозмутимым выражением лица неизвестный подошел к картине и снял ее со стены. В этот момент, по словам очевидцев, смотрительница зала со спокойным видом заглянула за колонну и ничего не заметив, ушла. Только через две минуты охранники обратили внимание, что картина пропала.