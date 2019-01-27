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На расчистку улиц после рекордного снегопада в Москве уйдет неделя

13:11 27.01.2019
Снегопад в Москве
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Усиленная работа по очистке московских улиц от снега продолжится около недели, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Норма января - 37 см снега. На сегодняшний день выпало за январь уже 58. Прошедшие сутки действительно были сверх аномальными: в Южном, Юго-Восточном округах выпало 23 см снега, в среднем по городу - 18. В ближайшие сутки ждем еще примерно 10 см снега", - рассказал он.

По словам Бирюкова, в ближайшие два дня температура воздуха в столичном регионе пойдет на повышение, "а это значит, что снег не прекратится".

"Поэтому нам надо будет работать в таких условиях еще примерно в течение недели. В конце недели даже ожидаются плюсовые температуры в дневные часы", - отметил он.

Заммэра сообщил, что в последние сутки в работе по очистке московских улиц от снега было задействовано 60 тыс. работников коммунальных служб, 13,2 тыс. единиц техники. Он подчеркнул, что работа служб городского хозяйства позволила избежать транспортного коллапса в Москве, а городской пассажирский транспорт работа в соответствии с графиком.

Как сообщили утром в воскресенье в метеобюро Москвы, за последние сутки в столице выпало 15 мм осадков, это более 35% январской нормы. Высота снежного покрова в городе увеличилась с 31 до 44 см.

Темы: Москва, Обильные снегопады и их последствия, Последствия снегопадов и ливней
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Комментарии читателей
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27.01.2019, 20:30
Гость: Макар

Неделя...
А есть города и веси, где снег просто лежит до весны, пока сам растает...
А в Москве вот убирают ещё...
27.01.2019, 16:52
Гость: неумехи

При Сталине расчистили бы за три часа
27.01.2019, 16:38
Гость: Сколько бабла

можно спилить с этой "уборки".
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