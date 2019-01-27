Пассажиров Ural Airlines хотели в буран отправить из Внуково в Домодедово

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Пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» рейса U65002 Барселона — Москва попал под мощный снегопад 26 января. Командир судна принял решение садиться не в аэропорту Домодедово, а во Внуково. Однако после посадки людей отказались выпускать из салона и заявили, что лайнер после дозаправки вновь отправится в первоначальный аэропорт, несмотря на тяжелые погодные условия. Ситуацию удалось решить лишь после того, как пассажиры всем самолетом стали бунтовать и звонить во все инстанции, рассказал очевидец КМ.РУ.

Пассажир лайнера Александр написал в своем Facebook, что погодные условия были очень плохие: нулевая видимость и сильный ветер.

«Я искренне радовался вместе с большинством пассажиров, что командир принял решение лететь во Внуково и посадил самолет, супер качественно выполнив свою работу в тяжелейших условиях. Куда сажать самолет и сажать ли его, это решение принимает именно командир самолета», — отметил москвич.

Однако через некоторое время после посадки по бортовой связи было объявлено, что самолет в аналогичных погодных условиях будет вылетать обратно в Домодедово после дозаправки. Почему пассажирам отказали в высадке во Внуково, капитан воздушного судна не уточнил.

Пассажиры подняли панику и стали требовать немедленной высадки, никто не хотел рисковать жизнью, учитывая, что борт и так приземлился в Москве. Александр стал звонить в различные инстанции: на горячую линию авиакомпании, а также в аэропорты Внуково, Домодедово и МЧС. Однако никто не смог решить его проблему. В МЧС заявили, что не занимаются данным вопросом, а в «Уральских авиалиниях» объяснили решение вернуться в Домодедово изначально запланированным маршрутом.

Оператор аэропорта Домодедово пояснил пассажиру, что лайнер не стали сажать в пункте назначения, поскольку свободные полосы в этот момент чистились от выпавшего снега. Поскольку у самолета не было топлива на то, чтобы нарезать круги вокруг воздушной гавани, было принято решение приземлиться во Внуково.

«Три часа нас мурыжили в самолете, не слушая нас и якобы не слыша орущих грудных детей, возмущающихся пассажиров. Нас периодически уговаривали сесть на места и лететь в Домодедово. Приходили какие-то сотрудники безопасности аэропорта, общались с командиром и снова уходили. Я звонил по всем возможным телефонам, какие нашел, все меня понимают, но решение об эксперименте над нашими жизнями почему-то принимает не пойми кто в «Уральских авиалиниях». А потом, если окажитесь живыми, вы можете написать жалобу», - пошутил Александр.

Проблема была решена после того, как со своих мест встали практически все пассажиры, которые вступили в спор с экипажем и сотрудниками аэропорта. Наконец, пассажирам подали трап и они смогли выйти из самолета во Внуково.

«Мы победили и нас высадили. Ура, я дома и живой. И все пассажиры живы», - подытожил пассажир.

Как рассказал «360» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, авиакомпания не имеет права заставлять пассажиров лететь в другой аэропорт.

«Если пассажиры отказываются лететь и требует высадки, их силой заставить нельзя, не имеют право задерживать. Надо разбираться. Если такое произошло и есть подтверждающие факты с видео и прочим, то пассажиры могут такие иски компании предъявить, что будет проблематично все это как-то опровергнуть», — сказал эксперт.

Он также добавил, что такие инциденты происходят, когда воздушная гавань оказывается внепланово перегружена самолетами и нет возможности обслужить все борты: может не хватить трапов, автобусов или зала для приема пассажиров. В таком случае самолету могут предложить отправиться на запасной аэродром.