Удар по репутации Reuters: как западная пресса публикует «расследования» мошенника Шабаева

19:22

Для такого крупного агентства, как Reuters, огромный промах - не проверять полученную информацию

Недавно агентство Reuters распространило ложную информацию о прибытии в Венесуэлу «сотрудников частной военной компании» из РФ со ссылкой на некоего «казачьего атамана Евгения Шабаева». Однако при расследовании выяснилось, что он не более чем обычный мошенник.

Евгений Шабаев. Фото с сайта ridus.ru

Лжец

За свою жизнь Евгений Шабаев врал множество раз. В первую очередь, это касается службы в армии и участия в боевых действиях. А уже во-вторую, что он покупал награды и фальсифицировал документы для своих махинаций.

Именно этот «военный эксперт» прославился своим безнаказанным враньем о событиях в Сирии и других странах. И именно Шабаев заявил, что в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро прибыли «минимум 400 россиян».

Служба в армии

Шабаев в прошлом году сумел вызвать настоящий переполох, когда инсценировал форум под названием «ЧВК. Гибель Армии», где призывал к незаконной антиконституционной деятельности. В итоге он дошел до того, что составил обращение в международный уголовный суд якобы от лица «участников чеченской и донбасской войны».

Военный корреспондент Александр Коц на своем канале в Telegram резонно поинтересовался, а, собственно, ветераном какой войны является Шабаев.

На одном из видео от 26 октября 2016 года патологический лжец рассказывает, что якобы проходил службу в 136-й мотострелковой в Буйнакске. В 1999 году к ним пришли ваххабиты, после чего Шабаев получил сквозное ранение в живот и шею.

К сожалению, такие серьёзные представители западной прессы, как Der Spiegel, Reuters и другие не стали проверять достоверность слов афериста, но нашлись и те, кто все же не поверил на слово. Это был серьёзный провал для лжеца, поскольку проверить, служил человек или нет, довольно просто. На этом и попался Шабаев, когда закрепил видео.

Источники сообщают, что был и ещё один прокол горе-афериста. В какой-то момент он решил продать друзьям медаль, о которой рассказывал, что ему её вручили в 2014 году «За возвращение Крыма». При этом Шабаев запрашивал целых 70 тысяч рублей, хотя в Интернете такую можно купить всего за 1200 рублей.

При этом аферист подкреплял свои слова фотографией медали на фоне удостоверения с липовой печатью Главного управления кадров Министерства обороны России и такой же липовой подписью. А самое интересное, что при подделке он сумел допустить ошибку в фамилии генерал-лейтенанта Карла Котелайнена.

Помимо своих махинаций, Шабаев зачастую связывался с западными и оппозиционными СМИ, через которых очернял Россию и распространял фейки о событиях в Сирии. Для такого крупного агентства, как Der Spiegel и Reuters, огромный промах - не проверять полученную информацию, тем более, от такого человека.

Подобное положение дел в иностранных СМИ все чаще наводит на размышления о том, какие на самом деле образом делаются «серьёзные» расследования.