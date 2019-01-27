Путин упразднил названия «военная кафедра» и «военый факультет» в вузах

13:14

Президент Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов высших учебных заведений в военные учебные центры.

Указ называется «О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», он вступает в силу с 31 января 2019 года.

Изменения вносятся в ряд статей Положения о прохождении военной службы и в приложения к нему, в положение о М​инистерстве обороны, в Устав внутренней службы Вооруженных сил, в Положение о военных комиссариатах.

В этих документах следует слова «военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования» заменить словами «военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», пишет РБК. ​

Ранее в августе Путин подписал федеральный закон, по которому военные кафедры в гражданских вузах заменяются специальными военными учебными центрами (ВУЦ).

Согласно документу, годный к военной службе студент до 24 лет имеет право заключить с Минобороны договор на обучение в ВУЦ при вузе для прохождения военной службы по контракту. При этом обучающийся в центре юноша будет получать выплачиваемую из федерального бюджета дополнительную стипендию, размер которой будет зависеть от его успеваемости по военной программе.

По окончании института такой студент получает офицерское звание и обязан заключить контракт с федеральным ведомством, в котором предусмотрена военная служба. Если выпускник откажется заключить контракт, он должен будет возместить затраченные на его подготовку в ВУЦ бюджетные средства.

Обучающиеся в ВУЦ будут проходить учебные сборы, которые приравниваются к военным сборам.