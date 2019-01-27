]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин упразднил названия «военная кафедра» и «военый факультет» в вузах

13:14 27.01.2019
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Президент Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов высших учебных заведений в военные учебные центры. 

Указ называется «О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», он вступает в силу с 31 января 2019 года.

Изменения вносятся в ряд статей Положения о прохождении военной службы и в приложения к нему, в положение о М​инистерстве обороны, в Устав внутренней службы Вооруженных сил, в Положение о военных комиссариатах.

В этих документах следует слова «военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования» заменить словами «военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», пишет РБК. ​

Ранее в августе Путин подписал федеральный закон, по которому военные кафедры в гражданских вузах заменяются специальными военными учебными центрами (ВУЦ).

Согласно документу, годный к военной службе студент до 24 лет имеет право заключить с Минобороны договор на обучение в ВУЦ при вузе для прохождения военной службы по контракту. При этом обучающийся в центре юноша будет получать выплачиваемую из федерального бюджета дополнительную стипендию, размер которой будет зависеть от его успеваемости по военной программе.

По окончании института такой студент получает офицерское звание и обязан заключить контракт с федеральным ведомством, в котором предусмотрена военная служба. Если выпускник откажется заключить контракт, он должен будет возместить затраченные на его подготовку в ВУЦ бюджетные средства.

Обучающиеся в ВУЦ будут проходить учебные сборы, которые приравниваются к военным сборам.

Темы: Высшее образование в России, Министерство обороны РФ, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.01.2019, 22:05
Гость: А у нас..

.. в МАИ в 1972-74 гг мат. часть по МиГ-21 ходили сдавать полковнику Котенко от трёх до десяти раз! Зато тех из нас, кто после окончания института попал в ВС никто и никогда "пиджаком" на звал. Наоборот удивлялись, кто не знал, типа, в каком это училище так готовят? А Ваш покорный слуга "дорос" до Заслуженного лётчика-испытателя, в том числе, благодаря этому самому полковнику.
27.01.2019, 22:02
Гость: конечно

очередная гениальная идея типа "милиция-полиция". Теперь нужно вывески, штампы, печати .... переименовать, потратить бюджетные средства и этим увеличить качество знаний студентов. " Что в лоб, что полбу" -какая разница? С каким рвением в пустую тратятся бюджетные средства, а думы и счетные палаты -одобрямс.
27.01.2019, 21:56
Гость: Lelik

Видимо ничего уже не может сделать кроме как переименовывать.
Ждем очередного изменения часовых поясов/перехода на летнее время.
Все комментарии (16)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.