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Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке

14:58 27.01.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Ленинградской области. Об этом сообщил «Интерфакс».

Президент России возложил цветы в память о бойцах, погибших на Невском пятачке во время блокады Ленинграда. К торжественной церемонии также присоединились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан.

На 27 января президент запланировал посещение еще нескольких мероприятий в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда. Так, глава государства осмотрит юбилейную экспозицию, подготовленную патриотическим объединением «Ленрезерв». Также лидер страны посмотрит торжественный спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград» в Большом концертном зале «Октябрьский».

Монумент «Рубежный камень» установили в память о бойцах, воевавших в годы блокады на Невском пятачке.

Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы. Советские войска Ленинградского фронта захватили и удерживали эту территорию. В разные периоды войны ее площадь варьировалась от двух до 4,5 километра по фронту и до 800 метров в глубину. Вести бои на пятачке нужно было для прорыва блокады. Операция там стартовала 12 января 1943 года.

На Невском пятачке погибли около 50 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Потери со стороны фашистов — 10 тысяч человек.

Темы: Россия, Санкт-Петербург, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.01.2019, 21:29
Гость: Алекс.Ин

А в Финляндии разве не возлагал цветы к памятнику маннергейму? Как-то так получается, что с одной стороны вроде против врагов СССР, а с другой - заодно с ними. Так где же патриотизм?
27.01.2019, 20:32
Гость: Алек.....

Да Путин не "открывал",послал "опричников"с гнусом Ивановым во главе,который речь держал "на открытии".И по обыкновению своему "ушел в тину",язык "в уши затолкал","не заметив"кощунства по отношению Блокадников Ленинграда и своего города рождения!Лицемер и подлец!
27.01.2019, 20:12
Гость: Зоя

Что-то я не слышала, что Мединский лишился должности.
Совсем даже напротив. Обласкан и уверенно смотрит в будущее.
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