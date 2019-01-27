Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке

14:58

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Ленинградской области. Об этом сообщил «Интерфакс».

Президент России возложил цветы в память о бойцах, погибших на Невском пятачке во время блокады Ленинграда. К торжественной церемонии также присоединились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан.

На 27 января президент запланировал посещение еще нескольких мероприятий в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда. Так, глава государства осмотрит юбилейную экспозицию, подготовленную патриотическим объединением «Ленрезерв». Также лидер страны посмотрит торжественный спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград» в Большом концертном зале «Октябрьский».

Монумент «Рубежный камень» установили в память о бойцах, воевавших в годы блокады на Невском пятачке.

Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы. Советские войска Ленинградского фронта захватили и удерживали эту территорию. В разные периоды войны ее площадь варьировалась от двух до 4,5 километра по фронту и до 800 метров в глубину. Вести бои на пятачке нужно было для прорыва блокады. Операция там стартовала 12 января 1943 года.

На Невском пятачке погибли около 50 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Потери со стороны фашистов — 10 тысяч человек.