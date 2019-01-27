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Из Москвы в Крым планируют запустить двухэтажный поезд

14:23 27.01.2019
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Один из поездов, который будет курсировать между Крымом и Москвой может быть составлен из двухэтажных вагонов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

Сейчас идет строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему, сроки ввода - конец 2019 года. Пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.

"Планируется курсирование двухэтажного пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь", - сообщили в пресс-службе ФГУП "КЖД".
В составе из 14 двухэтажных купейных вагонов возможно размещение до 882 пассажиров, сообщили в КЖД. В двухэтажном купейном вагоне - 64 места, в спальном двухэтажном вагоне - 30 мест и 50 мест в штабном вагоне.

Предварительно, после открытия движения по железнодорожной части Крымского моста, полуостров будет связан пассажирским сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Кисловодском и Екатеринбургом, отметили в компании. Планируется движение по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь, Москва - Симферополь, Москва - Феодосия, Москва - Евпатория, Москва - Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Санкт-Петербург – Феодосия, Кисловодск – Феодосия, Кисловодск – Севастополь, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь.

Крымская железная дорога - федеральное государственное унитарное предприятие, созданное в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. В конце 2015 года дорога была передана как имущественный комплекс в федеральную собственность и отнесена к ведению Росжелдора, но не РЖД.

Существующая железнодорожная однопутная дорога от Керчи в центр полуострова проходит до станции Владиславовка (район Феодосии), затем до узловой станции Джанкой на севере Крыма. Железнодорожное сообщение от Джанкоя до Симферополя — двухпутное и электрифицированное. Железнодорожное сообщение Крыма с Украиной и через ее территорию было прервано в 2014 году по инициативе украинской стороны.

Темы: Крым, Железнодорожный транспорт в России
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Комментарии читателей
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27.01.2019, 22:39
Гость: У этой афёры

только одна экономическо-политическая подоплёка - это договора, подписанные ещё Якуниным о замене пассажирского, а со временем и грузового подвижного транспорта в РФ с отечественного на немецкий. Предательство и разрушение промышленности продолжается.
27.01.2019, 21:10
Гость: Как то так

Уже более полувека в Европе, Азии и в некоторых других странах существуют сверхскоростные поезда. Так например во Франции очень развита инфроструктура поездов TGV которые пересекают Францию вдоль и поперек за 5 часов со скоростью до 400 км в час. В Японии и в Китае уже давно налажена сеть сверхскоростных поездов. Есть они и в США . Вся Европа - мощно объединена сетью сверхскоростных поездов, которые реально сокращают расстояния и время и делают поездки по железной дороге быстрее и комфортнее а главное безопаснее авиарейсов.
Почему до сих пор в России не используется этот опыт ? Не ясно.
По идее, именно в России должен быть создан самый мощный железнодорожный сверхскоростной проект " Россия - Моя дорога! "
Уверен, что в РФ есть и гениальные ученые,инженеры и строители способные создать уникальную новую сверхскоростную сеть железных, а может быть и монорельсовых дорог на магнитной подушке для скоростей до и более 1000 км в час.
А уж за инвестициями дело не встанет. Если будут реальные проекты - появятся и реальные деньги. И тогда до Владивостока из Москвы люди будут добираться за несколько часов и возвращаться обратно в тот же день. Это и должно объединить страну вместе с ее огромными территориями. Тогда начнется ее заселение и демографический взрыв. Развитие США началось со строительства автомобильных и железных дорог с одного побережья океана до противоположного. С Востока на Запад во времена президента Эйзенхауэра. И этот проект оправдал себя и вывел страну из депрессии.
27.01.2019, 20:54
Гость: ВВВ

У русских есть есть хорошая поговорка: "на чужой каравай, пасть не раскрывай"! Был бы ты русским, ты бы её знал!
И по поводу пассажиров! Те, который при деньгах, в засранный ныне Крым не поедут! А остальным не до "прекрасного" отдыха в "нашем" Крыму - дай Бог, чтобы отпускных на питание на время отпуска хватило!
Аминь!
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