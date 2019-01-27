Из Москвы в Крым планируют запустить двухэтажный поезд

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Один из поездов, который будет курсировать между Крымом и Москвой может быть составлен из двухэтажных вагонов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

Сейчас идет строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему, сроки ввода - конец 2019 года. Пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.

"Планируется курсирование двухэтажного пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь", - сообщили в пресс-службе ФГУП "КЖД".

В составе из 14 двухэтажных купейных вагонов возможно размещение до 882 пассажиров, сообщили в КЖД. В двухэтажном купейном вагоне - 64 места, в спальном двухэтажном вагоне - 30 мест и 50 мест в штабном вагоне.

Предварительно, после открытия движения по железнодорожной части Крымского моста, полуостров будет связан пассажирским сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Кисловодском и Екатеринбургом, отметили в компании. Планируется движение по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь, Москва - Симферополь, Москва - Феодосия, Москва - Евпатория, Москва - Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Санкт-Петербург – Феодосия, Кисловодск – Феодосия, Кисловодск – Севастополь, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь.

Крымская железная дорога - федеральное государственное унитарное предприятие, созданное в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. В конце 2015 года дорога была передана как имущественный комплекс в федеральную собственность и отнесена к ведению Росжелдора, но не РЖД.

Существующая железнодорожная однопутная дорога от Керчи в центр полуострова проходит до станции Владиславовка (район Феодосии), затем до узловой станции Джанкой на севере Крыма. Железнодорожное сообщение от Джанкоя до Симферополя — двухпутное и электрифицированное. Железнодорожное сообщение Крыма с Украиной и через ее территорию было прервано в 2014 году по инициативе украинской стороны.