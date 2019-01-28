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МВД предупредило о приближении боевиков к южным границам России

15:13 28.01.2019
Игорь Зубов. Фото с сайта mid.ru
Игорь Зубов. Фото с сайта mid.ru
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Боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* вертолетами доставляют из Пакистана в Таджикистан — в сторону южных границ РФ. Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России», — рассказал Зубов во время выступления на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

В связи с этим Зубов отметил, что нужно особое внимание уделять приезжим из Узбекистана и Таджикистана. Хотя они в последнее время стали более законопослушными.

«Тем не менее та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления изначально требуют нашего повышенного внимания», — подчеркнул замминистра.

Ранее появилась информация о том, что в России в 2018 году была пресечена деятельность 37 террористических ячеек, планировавших совершить теракты на юге государства. Тогда эксперты отметили, что часто исполнителями становятся выходцы из стран стран Центральной Азии.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.

Темы: Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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28.01.2019, 21:23
Гость: ничего не надо делать

все уже давно в надежных руках минфина США. Не секрет что ЦБ РФ филиал МВФ. И эффективные менеджеры получают свои гонорары на счета в американских банках.
28.01.2019, 20:18
Гость: А разве Таджикистан граничит с РФ?

И что за вертолет может долететь аж из Пакистна на север Таджикистана?
И вообще Рахмон засиделся, с 92 года сидит.
28.01.2019, 19:58
Гость: Serge

"Боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* вертолетами доставляют из Пакистана в Таджикистан..."
Но почему-то никогда не говорят - а кто собственно обеспечивает логистику, предоставляет транспорт...
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