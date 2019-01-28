МВД предупредило о приближении боевиков к южным границам России

15:13

Боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* вертолетами доставляют из Пакистана в Таджикистан — в сторону южных границ РФ. Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России», — рассказал Зубов во время выступления на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

В связи с этим Зубов отметил, что нужно особое внимание уделять приезжим из Узбекистана и Таджикистана. Хотя они в последнее время стали более законопослушными.

«Тем не менее та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления изначально требуют нашего повышенного внимания», — подчеркнул замминистра.

Ранее появилась информация о том, что в России в 2018 году была пресечена деятельность 37 террористических ячеек, планировавших совершить теракты на юге государства. Тогда эксперты отметили, что часто исполнителями становятся выходцы из стран стран Центральной Азии.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.