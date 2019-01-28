В России предложили не наказывать за «вынужденную коррупцию»

23:44

Минюст, Минтруд, МВД, а также Следственный комитет и Генпрокуратура разрабатывают законопроект, предусматривающий определение случаев, когда несоблюдение запретов и требований законодательства о противодействии коррупции случилось «вследствие обстоятельств непреодолимой силы и не является правонарушением».

«В определённых обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не возможно в силу объективных причин», - говорится в документе.

Сейчас законодательство не предусматривает освобождение от ответственности, если нарушение было обусловлено «обстоятельством непреодолимой силы», сообщает «Право.ру».

На сайте Минюста уточняется, что в ходе специальных проверок будет устанавливаться, была ли вина лица в совершённом преступлении. Если её обнаружить не получится, действия гражданина не будут квалифицировать как коррупционное правонарушение.

«При этом предполагается, что устанавливать объективность обстоятельств должна комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Для этого предлагается внести изменения в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное указом Президента Российской Федерации», - заключается на сайте министерства.