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В России предложили не наказывать за «вынужденную коррупцию»

23:44 28.01.2019
Здание Минюста
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минюст, Минтруд, МВД, а также Следственный комитет и Генпрокуратура разрабатывают законопроект, предусматривающий определение случаев, когда несоблюдение запретов и требований законодательства о противодействии коррупции случилось «вследствие обстоятельств непреодолимой силы и не является правонарушением».

«В определённых обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не возможно в силу объективных причин», - говорится в документе.

Сейчас законодательство не предусматривает освобождение от ответственности, если нарушение было обусловлено «обстоятельством непреодолимой силы», сообщает «Право.ру».

На сайте Минюста уточняется, что в ходе специальных проверок будет устанавливаться, была ли вина лица в совершённом преступлении. Если её обнаружить не получится, действия гражданина не будут квалифицировать как коррупционное правонарушение.

«При этом предполагается, что устанавливать объективность обстоятельств должна комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Для этого предлагается внести изменения в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное указом Президента Российской Федерации», - заключается на сайте министерства. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 00:41
Гость: Питон

Все госчиновники и судьи ждут новый закон с особым нетерпением, они уже устали отбиваться от посетителей которые несут им деньги, они не хотят брать а те суют им и суют и все таки засовывают вопреки их воли, а их в злостные корупционеры записывают, да они пострадавшие.
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