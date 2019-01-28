МВД показало видео задержания подозреваемого в краже картины Куинджи

17:54

Сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали кадры задержания, а также допроса мужчины, подозреваемого в краже картины «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Мужчину, по информации МВД, задержали в поселке Заречье Московской области. На записи несколько оперативников с криками «Полиция!» врываются в квартиру многоэтажного дома. Сотрудникам правоохранительных органов мужчина, стоя на коленях в наручниках, заявляет, что «без понятия», за что его задержали.

Также он утверждает, что не совершал преступлений и является «законопослушным гражданином России». На вопросы о судимости и привлечении к уголовной ответственности подозреваемый отвечает отрицательно. «Я не нарушаю Конституцию и законы Российской Федерации», — подчеркивает он.

Однако, по данным МВД, на момент задержания мужчина был фигурантом дела по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и находился под подпиской о невыезде, сообщает РБК.

Отвечая на вопрос о том, где он был днем 27 января, мужчина сначала некоторое время молчит, а потом говорит, что плохо помнит: «Наверное, надо освежить в памяти».

Кража полотна Куинджи из музея в Лаврушинском переулке произошла накануне вечером. Прямо на выставке перед несколькими посетителями мужчина снял картину со стены и покинул здание галереи.

Впоследствии картина была обнаружена на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Это место сам мужчина указал оперативникам.​ По факту кражи произведения искусства полиция возбудила уголовное дело.