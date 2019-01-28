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Полиция нашла картину Куинджи и арестовала ее похитителя

10:24 28.01.2019

Полиция задержала подозреваемого в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирина Волк.


А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

Правоохранительные органы обнаружили 31-летнего мужчину в поселке Заречье Одинцовского района Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта, где ее и нашли.

По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

О подозреваемом известно, что в декабре его уже задерживали за хранение наркотиков, в связи с чем он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что с места преступления в Лаврушенском переулке преступник мог скрыться на белом внедорожнике Mercedes. Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников кражи картины. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность", расследование продолжается.

Картина "Ай-Петри. Крым" была похищена прямо с выставки в Третьяковкской галерее в минувшее воскресенье. Ее страховая стоимость, по данным Минкультуры и страховщика - компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов).

Темы: Кражи и ограбления, Искусство и культура, МВД России
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Комментарии читателей
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28.01.2019, 20:58
Гость: Алмаз

Когда-нибудь мы дождёмся похищения Ленина из Мавзолея? Так вот просто зайдёт группа гастарбайтеров в Мавзолей, возьмёт экспонат, погрузит в автомобиль и уедет. А на Мавзолее добавит "Здесь был".
28.01.2019, 13:10
Гость: Развал

Ох и почистят сб музея с заместителями гендира. Только толку - хрен. До следующего случая.
Вот мост упал в парке Кой-кого. Почистили. А что толку. В Царицыно оранжереи разваливаются, так как из кирпича для внутренней отделки. Они даже не приняты в эксплуатацию. А там выставки, сотрудники сидят, дети ходят. Рухнет на хрен, уволят бородавку с замами, возьмут других таких же откатчиков на госзадании.
28.01.2019, 13:04
Гость: Развал и воровоство

Основная часть зарплаты это огромные зп руководства, которая состоит из оклада+надбавок+доплаты за различные "трудности"+премии. В результате, оклад заместителя гендира, например, 100тр+надбавка 100тр+доплата 200тр+ежекварт премия 300+ годовая премия тыщ 500. Остальные получают в массе 25-45 минус под налог. А ещё постоянные откаты с выполнения госзадания с постоянно выигрывающих конкурс своих компаний. Всё хорошо. У них.

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