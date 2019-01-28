Полиция нашла картину Куинджи и арестовала ее похитителя

10:24

Полиция задержала подозреваемого в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирина Волк.



А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

Правоохранительные органы обнаружили 31-летнего мужчину в поселке Заречье Одинцовского района Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта, где ее и нашли.

По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

О подозреваемом известно, что в декабре его уже задерживали за хранение наркотиков, в связи с чем он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что с места преступления в Лаврушенском переулке преступник мог скрыться на белом внедорожнике Mercedes. Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников кражи картины. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность", расследование продолжается.

Картина "Ай-Петри. Крым" была похищена прямо с выставки в Третьяковкской галерее в минувшее воскресенье. Ее страховая стоимость, по данным Минкультуры и страховщика - компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов).